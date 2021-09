Deisenhausen/Breitenthal

Wasser in Deisenhausen und Breitenthal muss weiter abgekocht werden

Plus In Deisenhausen befinden sich Keime in der Quellfassung. Wie es in Deisenhausen und Breitenthal weitergeht und warum es in Breitenthal einen weiteren, planmäßigen Wasserstopp gibt.

Von Sandra Haupt

Während man in Breitenthal noch immer auf die Ergebnisse der Wasseruntersuchung wartet, gibt es in Deisenhausen Neuigkeiten zum coliformen Bakterienbefall im Trinkwasser. Das Abkochgebot soll dort vermutlich bis Mitte nächster Woche gelten. Hygienemaßnahmen werden aktuell eingeleitet. Dieter Gumpinger von der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach erzählt uns die Einzelheiten. Breitenthals Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler erklärt, warum das Wasser von Mittwochabend auf Donnerstagnacht (von 22 Uhr bis 2 Uhr) abgestellt werden muss.

