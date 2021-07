Deisenhausen: 18-jähriger Fahranfänger wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall zwischen Deisenhausen und Nattenhausen entsteht ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger auf der Kreisstraße von Deisenhausen in Richtung Nattenhausen. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der junge Mann laut Polizei nach rechts auf das Bankett und überfuhr einen Leitpfosten. Als er anschließend zurück auf die Fahrbahn lenken wollte, verlor er die Kontrolle über den Pkw und geriet ins Schleudern.

Hierbei kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte über den Geh- und Radweg in eine Böschung. Danach wurde der Pkw zurück Richtung Straße geschleudert und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen und kam mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in die Krumbacher Klinik. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Straße war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehren aus Deisenhausen und Nattenhausen waren mit der Verkehrslenkung beauftragt. (AZ)