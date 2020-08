vor 39 Min.

Deisenhausen: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Die Fensterscheibe des Fahrzeugs war einen Spalt breit geöffnet. Ein bislang unbekannter Täter nutzte dies für einen dreisten Diebstahl.

Am Donnerstag, zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter im Bereich von Deisenhausen auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Günz die Geldbörse eines 54-Jährigen aus dessen Pkw. Die Geldbörse lag laut Polizei sichtbar auf dem Beifahrersitz und die Fensterscheibe der Türe war etwas geöffnet. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Personen, die Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach (08282/9050) zu melden.

Leicht verletzt: Am Samstag, um 18.15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit einem Pkw die Staatsstraße 2027 von Memmenhausen nach Ruhfelden und kam dann in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er, so die Polizei in ihrem Bericht, einen Leitpfosten und stieß gegen zwei Bäume. Der Fahrer wurde leicht verletzt und am Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 10000 Euro.

Betrunken am Steuer: Am Samstag, um 0.41 Uhr, wurde ein 36-jähriger Pkw-Fahrer in der Nattenhauser Straße in Deisenhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte laut Polizei die Alkoholisierung, sodass die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. (zg)

