"Hier waren alle am Limit": So geht es den Thalhofers nach dem Brand auf ihrem Pferdehof

Plus Nach dem Brand auf einem Pferdehof in Deisenhausen ist etwas Ruhe bei Franz und Andrea Thalhofer eingekehrt. Jetzt wird's schrecklich bürokratisch - und erst langsam realisieren die beiden alles.

Mit bloßem Auge würde man es nicht erkennen, aber Franz Thalhofer weiß es: "Das Metallgestänge dort, das war mein Wohnwagen", sagt er - und zeigt auf eine Stelle inmitten eines riesengroßen Bergs aus Metall, Schutt und Asche. Ein Stück daneben liegt der einstige Aufsitzmäher, am Rand des Bergs ein noch erkennbares Moped, dazwischen Überreste von Sätteln für die Pferde. Vor einigen Tagen standen hier noch ein Stall für die Tiere, eine Sattelkammer und ein großes Dach für die ganzen Fahrzeuge, die zum Hof gehören. Jetzt ist davon nichts mehr übrig - außer Müll, den Franz und Andreas Thalhofer so schnell wie möglich vom Hof haben wollen.