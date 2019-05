vor 19 Min.

Deisenhausen: Hochwasserschutz an Günz kommt voran

An dieser Großbaustelle in Eldern entsteht das erste von insgesamt fünf Hochwasserrückhaltebecken zur Regulierung der Günz.

Mit welchen Baumaßnahmen der Hochwasserschutz für Deisenhausen entscheidend verbessert werden soll und wie der Zeitplan konkret aussieht,

Von Emil Neuhäusler

Seit 2017 ist der Bau von Hochwasserschutzmaßnahmen an der Günz innerorts von Deisenhausen abgeschlossen. Unterstützend kommen fünf Hochwasserrückhaltebecken bei Ottobeuren hinzu. Das Projektziel besteht darin, einen Hochwasserschutz der Günztalgemeinden von Ottobeuren beziehungsweise Markt Rettenbach im Süden bis Deisenhausen im Norden für ein 100-jährliches Hochwasserereignis zuzüglich 15 Prozent Klimazuschlag zu erreichen.

Bürgermeister Norbert Weiß berichtete in der Gemeinderatssitzung über den Stand der verschiedenen Bauarbeiten unter der Regie des Zweckverbandes Hochwasserschutz Günz.

Rückhaltebecken südlich von Ottobeuren

Südlich von Ottobeuren entsteht derzeit das Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Eldern (siehe Bild). Als erste Maßnahme wurde dort der Boschachbach nach Osten verlagert und natürlich mäandernd gestaltet. Nördlich der Großbaustelle wird bis Ende Juni die Staatsstraße Ottobeuren–Obergünzburg in Richtung Norden verlegt.

Die Bauarbeiten an den Außenwänden und Schwimmerkammern des Schleusenbauwerks, die eine Höhe von circa neun Metern erreichen, sind weitgehend abgeschlossen. Aktuell wird der Mittelpfeiler der Schleuse hergestellt. Die Schüttung des Deichkörpers hat von beiden Seiten her bereits begonnen, der östliche Deichkörper erreicht bereits eine Höhe von etwa fünf Metern. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für April/Mai 2020 anvisiert.

Für das HRB Engetried östlich der Günz im Gemeindegebiet des Marktes Rettenbach konnte der Grunderwerb abgeschlossen werden. Die Genehmigungsplanung wird bis zum Jahresende 2019 beim Landratsamt eingereicht. Nach dem erfolgreichen Grunderwerb für das HRB Frechenrieden laufen dort die Arbeiten für das Baugrundachten. Die Genehmigungsplanung wird voraussichtlich bis März 2021 eingereicht werden können.

Baubeginn wohl im kommenden Jahr

Parallel dazu wird die Fachplanung für den Hochwasserschutz von Babenhausen erstellt. Es werden wesentliche Umbauarbeiten am Wehr des Mühlbachs erforderlich, um bei Hochwasserereignissen den Zufluss in den Mühlbach zu regulieren und das Wasser in die Günz abschlagen zu können. Der derzeit beim Wehr bestehende Absturz in die Günz wird bei den anstehenden Renaturierungsmaßnahmen in eine Sohlrampe umgebaut, um eine Durchgängigkeit (Fischaufstieg) des Gewässers zu erreichen. Baubeginn wird voraussichtlich im kommenden Jahr sein.

Themen Folgen