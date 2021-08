Ihr Pferdehof stand in Flammen: So geht es den Thalhofers heute

Plus Wochen nach dem Brand auf dem Pferdehof der Familie Thalhofer in Deisenhausen sind die Verwüstungen immer noch sichtbar. Zudem wird es schrecklich bürokratisch.

Mit bloßem Auge würde man es nicht erkennen, aber Franz Thalhofer weiß es: "Das Metallgestänge dort, das war mein Wohnwagen", sagt er - und zeigt auf eine Stelle inmitten eines riesengroßen Bergs aus Metall, Schutt und Asche. Ein Stück daneben liegt der einstige Aufsitzmäher, am Rand des Bergs ein noch erkennbares Moped, dazwischen Überreste von Sätteln für die Pferde - Spuren der Verwüstung sind deutlich zu sehen.