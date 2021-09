Deisenhausen

06:00 Uhr

Mit dieser Strategie will Deisenhausen Keime im Wasser nachhaltig bekämpfen

Georg Stegmiller vom Labor Dr. Scheller in Augsburg musste vor der Entnahme einer Wasserprobe hier in Deisenhausen den Wasserhahn abflammen, damit die Entnahmeeinheit keimfrei ist.

Plus Die Gemeinde Deisenhausen will ein UV-Reinigungsgerät anschaffen, damit das Wasser nicht mehr gechlort werden muss.

Von Marc Hettich

"Das Wichtigste ist, dass unsere Bürger ihr Wasser nicht mehr abkochen müssen", freut sich Bürgermeister Bernd Langbauer. Seit letzten Dienstag ist das in Deisenhausen nicht mehr notwendig. Die Verkeimung des Wassernetzes hatte diese Maßnahme Anfang September notwendig gemacht. Ursache dürften die Starkregenfälle gewesen sein, durch die die Filterwirkung an ihre Grenzen stieß und so eine bakteriologische Verunreinigung möglich machte.

