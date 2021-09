Deisenhausen

16:00 Uhr

Warum die Deisenhauser das Trinkwasser nicht mehr abkochen müssen

Georg Stegmiller vom Labor Dr. Scheller in Augsburg muss vor der Entnahme einer Wasserprobe hier in Deisenhausen den Wasserhahn abflammen, damit die Entnahmeeinheit keimfrei ist.

Plus Das Wasser in Deisenhausen wird nach wie vor gechlort, kann aber bedenkenlos getrunken und genutzt werden. Was jetzt geplant ist.

Von Sandra Haupt

Nachdem in Deisenhausen bei einer routinemäßigen Wasseruntersuchung coliforme Bakterien gefunden wurden, mussten die Bewohner und Bewohnerinnen von Deisenhausen ihr Wasser vorsorglich abkochen. Grund war vermutlich die Verunreinigung der Quellfassung durch den vergangenen Starkregen. Jetzt gibt es die Entwarnung: Das Abkochgebot ist seit Montagabend aufgehoben. Bürgermeister Bernd Langbauer informierte jetzt über Details der aktuellen Entwicklung.

