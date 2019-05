05:30 Uhr

Deisenhauser Dorfladen ist wieder attraktiv

Jutta Fetsch aus Unterbleichen (vorne) und Rosa Jeckle aus Deisenhausen sind treue Kunden in dem „liebenswerten Laden mit dem unheimlich freundlichen Personal“ in Deisenhausen. Im Hintergrund Vorstandsvorsitzender Philipp de Greiff und die Verkäuferinnen Daniela Hagemann (links) und Elisabeth Schäfer.

Wie die Attraktivität der Einkaufsmöglichkeit gesteigert werden konnte, sodass nicht geschlossen werden muss.

Von Emil Neuhäusler

„Der Dorfladen darf nicht schließen!“, war die einhellige Meinung der vielen Frauen und Männer, die sich am vergangenen Freitagmorgen zum Einkauf im Dorfladen Deisenhausen die Klinke in die Hand gaben. Nach schlechter Umsatzsituation im Januar und Februar dieses Jahres war das zu befürchten gewesen. Inzwischen wurden im Rahmen der Reaktivierung der Ladenattraktivität umsatzsteigernde Maßnahmen durchgeführt. Und diese greifen, wie die neue Einkauffreude der Kunden verrät, ganz offensichtlich.

Der Dorfladen Deisenhausen besteht seit 20 Jahren und ist der älteste genossenschaftlich geführte Dorfladen Schwabens. Monatlich versorgt er mit steigender Tendenz 3100 Kunden mit einem breiten Angebot an Waren des täglichen Bedarfs. Bei der Auswahl der Lieferanten und Artikel verfolgen die sieben Dorfladen-Mitarbeiterinnen die Prämisse „aus der Region – für die Region“. Die Kundschaft ihrerseits schätzt die freundlichen, hilfsbereiten und fachkundigen Bedienungen, die immer ein offenes Ohr für die Wünsche der Kunden haben, betont der Vorstandsvorsitzende des Dorfladens Deisenhausen eG Philipp de Greiff. Unser Dorfladen lebt vom guten Kundenkontakt, fährt er fort, auch um Artikeltrends und -wünsche frühzeitig zu erkennen.

Backwaren ohne Fertigmischung

Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB), der alle zwei Jahre die Umsatzzahlen des Dorfladens auf Rentabilität überprüft, kam im Frühjahr zum Ergebnis, dass mit dem Verkauf von Januar und Februar die notwendigen 320 000 Euro Umsatz pro Jahr nicht erreicht werden können. Vorstand und Personal handelten schnell. So konnte mit der Bäckerei Weindl aus Krumbach ein renommierter Lieferant für ein umfangreiches Brot- und Backwarenangebot gewonnen werden. Nun können Backwaren angeboten werden, die ohne Fertigmischungen gefertigt werden und verstärkt Körnermischungen beinhalten. Auch das Obst- und Gemüseangebot konnte durch einen Lieferantenwechsel zu Fruchthof Nagel aus Neu-Ulm bezüglich Qualität und Frische auf ein neues Niveau gehoben werden.

Im Geschäft wurde außerdem die gesamte Angebotspalette auf zu ergänzende Artikel durchleuchtet und die Anordnung der einzelnen Artikel durch einen Fachmann des Hauptlieferanten neu geordnet. Jetzt können alle Kunden leicht die gewünschte Ware im Regal finden, gibt sich de Greiff sicher.

Bereits letztes Jahr wurde ein neuer Fleischkühlraum aufgestellt, Wurst und Fleisch kommen seit 20 Jahren von der Metzgerei Schregle in Ebershausen, und dass es in der ganzen Zeit nicht eine einzige Reklamation gab, spreche für sich, so der Vorstandsvorsitzende. In der Sommerzeit gibt es natürlich Sonderartikel wie Grillfleisch und Grillwürste. Beliebt ist der Dorfladen bei Handwerkern, die hier jeden Morgen ihre Brotzeit holen. Getränke können sie im angeschlossenen Getränkemarkt gleich mitnehmen.

Es gibt auch ein Stehcafé

Doch die Aktivität der Dorfladenmitarbeiter beschränkt sich nicht auf den Verkauf von Artikeln für den täglichen Bedarf. Gerne können sich die Kunden im Stehcafé bei Kaffee und Kuchen zum Plausch treffen. Für Kinder organisiert der Dorfladen Deisenhausen alljährlich das Sankt-Martins-Fest mit Martinsfeuer und Martinsspiel. Mehrere Male im Jahr würden die Günztal-Senioren im großen Saal der alten Schule mit Kaffee und Kuchen sowie Abendbrot bewirtet. Gerne bietet der Dorfladen dieses Angebot auch anderen Vereinen und Gruppen an. Und noch etwas Besonderes hebt den Dorfladen heraus: Er fungiert als Filiale der Sparkasse Günzburg-Krumbach, das bedeutet, dass Sparkassenkunden hier Bargeld abheben können.

Ganz besonders freut sich auch Bürgermeister Norbert Weiß, dass die Verbesserungsmaßnahmen erfolgreich waren und die Kunden die neue Ausrichtung des Angebots durch verstärkte Einkäufe honorieren. Denn eine Gemeinde ohne Einkaufsquelle ist unattraktiv, sowohl für die Bürger als auch für Interessenten an Dorf-Immobilien und für die Häuslesbauer, hebt er hervor.

Themen Folgen