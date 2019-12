vor 22 Min.

Deisenhauser Firma Toowoxx ist immer einen Schritt voraus

In der IT-Technik hat Deisenhausen einen guten Ruf in der Branche. Aber auch im Dorf, denn die Bürger sind am 20. Dezember zum Adventsabend willkommen.

Von Hans Bosch

Am Freitag, 20. Dezember, 16 Uhr ist es wieder so weit: Die Toowoxx IT GmbH hält an ihrer Tradition fest und macht erneut den Gastgeber für einen Adventsabend, zu dem neben den Mitarbeitern, ihren Familienangehörigen auch die gesamte Dorfbevölkerung eingeladen ist. Geschäftsführer Jürgen Mayer: „Wir feierten bisher nie allein. Es macht Spaß, zusammen mit vielen unserer Nachbarn aus Deisenhausen einen gemütlichen Abend zu verbringen, denn wir fühlen uns hier sehr wohl.“

Kunden in der Automobilindustrie, Metallbauer und Schulen

Wer ist die Firma mit dem nicht alltäglichen Namen „Toowoxx IT GmbH“? Dahinter verbirgt sich ein modernes Unternehmen mit den drei gleichberechtigten Gesellschaftern Jürgen Mayer, Christian Thoma und Oliver Wiemer, die zugleich als Geschäftsführer fungieren. Beschäftigt sind derzeit 25 Mitarbeiter, bei denen es sich in der Hauptsache um Spezialisten in den Bereichen IT-Techniker sowie Software- und Datenschutz-Experten handelt. Unter ihnen befinden sich auch vier Auszubildende für die Lehrberufe Anwendungsentwickler und Systemintegratoren. Das Arbeitsziel ist die Findung von Konzepten und Lösungen für die Optimierung von Prozessen und Strukturen in der Hauptsache für die Automobilindustrie sowie Metallbauer und Schulen aber auch Steuerberater und Handwerker. Im Klartext heißt dies, den Kunden innovative Methoden zu bieten die immer einen Schritt voraus sind, was wiederum voraussetzt, gegenüber den Mitbewerbern ein Mehr an Wissen und Können zu besitzen.

Seit der Gründung im Jahre 2008 befindet sich die Toowoxx im ehemaligen Gollmitzer-Haus gegenüber der Kirche, in dem der Firmensitz, die Verwaltung und der Bereich Systemtechnik untergebracht ist. Inzwischen wurde der erste Stock der benachbarten Raiffeisenbank angemietet, in dem das zweite Standbein, die Software-Entwicklung für komplexe Web-Anwendungen, IT-Überwachungs- und Lösungsfindung sowie Beratung der Kunden sein Domizil hat. Jürgen Mayer: „Wir können uns hier nicht erweitern und suchen deshalb dringend neue Räume möglichst in Deisenhausen, da wir hier weiter unseren Sitz haben wollen.“ Eine gewisse Erleichterung brachte jüngst die Anmietung von 300 Quadratmetern Bürofläche in Ulm. Hier hat die Firma inzwischen fünf Mitarbeiter beschäftigt, die sich gleichzeitig um das dort eingerichtete Schulungszentrum kümmern.

Gesamtumsatz von zwei Millionen Euro

Dessen Ziel: Die Schulung und Weiterbildung der eigenen Mannschaft aber auch von externen IT-Experten. Gegenwärtig betreut das Unternehmen neben einem bundesdeutschen Autobauer als wichtigstem Kunden rund 300 Firmen unterschiedlichster Größen in fast ganz Europa. In der Hauptsache sind dies Zulieferer für den Automobilbau, aber auch rund 50 Betriebe verschiedener Sparten aus dem Landkreis Günzburg. 50 Prozent des Gesamtumsatzes von rund zwei Millionen Euro erwirtschaftet nach Geschäftsführer Mayer dieser Bereich. Die zweite Hälfte entfällt auf die Software-Entwicklung bei gleichzeitiger Beratung, Einrichtung und Einarbeitung des Bedienungspersonals. Mayer: „Jedem Kunden bieten wir von der Entwicklung bis zur Fertigstellung alles Notwendige, also alles aus einer Hand; das ist unsere Stärke.“

