vor 23 Min.

Deisenhauser Wehr musste viermal zum Löschen raus

Drei Feuerwehrmänner sind bereits 40 Jahre aktiv im Dienst und wurden geehrt.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung berichtete Kommandant Christoph Scherer von einem „einsatztechnisch normalen“ Jahr für die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Deisenhausen. Demnach wurde die Wehr zu vier Bränden und elf technischen Hilfeleistungen alarmiert. Außerdem erbrachte sie bei den örtlichen Umzügen, Veranstaltungen und Prozessionen fünf Sicherheitswachen, sodass die Wehr im Jahr 2018 insgesamt 21 Mal im Einsatz war.

Scherer berichtete weiter, dass insgesamt 24 Übungen, davon sechs speziell für Atemschutzträger, eine für die Führungskräfte, eine Gemeinschaftsübung mit den Bleicher Wehren sowie fünf Gerätedienste abgehalten wurden. Insgesamt wurden etwa 575 Stunden freiwilliger Dienst abgeleistet. Derzeit gehören 37 Feuerwehrleute, davon zwölf Atemschutzträger, zum aktiven Kreis der FFW Deisenhausen. In seinem Rückblick erwähnte Scherer, dass verschiedene Lehrgänge und Fortbildungen besucht wurden, darunter zum Beispiel ein Ersthelferkurs, ein Jugendwartfahrttraining sowie ein Maschinistenlehrgang.

In den 3. Klassen der Grundschule wurde wie im vergangenen Jahr ein Brandschutzunterricht abgehalten. Des Weiteren appellierte Scherer an die Anwesenden, Werbung für den aktiven Dienst in der Feuerwehr zu machen. In seinem Ausblick wies er auf den geplanten Kinderfeuerwehrtag im Juni und auf den Tag der offenen Tore im September hin.

Jugendwartin Sina Ingber schilderte in ihrem Bericht, dass zum Jahresbeginn mit acht Jugendlichen ins Übungsjahr gestartet wurde. Nach drei Austritten zählte die Jugendgruppe am Jahresende ein Mädchen und fünf Buben. Ingber erwähnte weiter, dass Anfang Mai zwei Jugendliche zum ersten Mal die Jugendflamme Stufe drei beim Tag der Jugend in Waldstetten ablegten. Beim Kreisjugendfeuerwehrtag in Bayersried bestanden alle Jugendliche den Wissenstest in den verschiedenen Leistungsstufen. Höhepunkt war in den Sommerferien ein gemeinsamer Tagesausflug zum Kletterwald und Allgäu Coaster Söllereck nach Oberstdorf. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 25 Übungen und Arbeitsdienste mit einer Gesamtdauer von 60 Stunden durchgeführt.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Ehrungen von Manfred Sauter, Reinhard Sperlich und Heinz Steck für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst durch Kreisbrandinspektor Wolfgang Härtl. Er sprach einen Dank an Manfred Sauter aus, der in seiner Feuerwehrkarriere bis in den Rang eines Hauptfeuerwehrmannes aufstieg und bis heute der „Hausschreiner“ der Feuerwehr ist. Härtl würdigte die Verdienste von Sperlich, der 30 Jahre lang dem Vorstand angehörte. Er übernahm 1988 den Posten des stellvertretenden Jugendwartes und wurde sechs Jahre später 1. Jugendwart. Außerdem war er von 1999 bis 2018 Fahnenträger der FFW Deisenhausen. Heinz Steck dankte er für seinen Einsatz als Beisitzer im Vorstand von 2012 bis 2018. Steck war in den letzten Jahren immer für die Presseberichte und die Fotografien zuständig.

Der Verein zählt 183 Mitglieder

Im zweiten Teil der Versammlung teilte Vorstand Günter Höld in seinem Bericht mit, dass der Verein zurzeit 183 Mitglieder zählt. Er berichtete weiter, dass sich der Verein am Dorffest beteiligte, den Maibaum aufstellte, eine Schrottsammlung organisierte und ein Kesselfleischessen abhielt. Des Weiteren wurde am Dorfplatz eine kleine Adventsfeier organisiert und ein Vereinsausflug zum Weihnachtsmarkt nach Lindau unternommen.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Bürgermeister Norbert Weiß bei der Feuerwehr für ihren geleisteten Einsatz und die gute Zusammenarbeit zwischen Wehr, Verein und Gemeinde. Auch Hans Fischer sprach seinen Dank im Namen der Kirchenverwaltung für die Verkehrsabsicherung an den Kirchenumzügen aus. (zg)

Themen Folgen