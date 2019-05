Deisenhauserin würde ihren Mann nach 65 Jahren wieder heiraten

Plus Karoline und Georg Bürzle aus Deisenhausen sind schon sehr lange ein Paar. Was ihr Rezept für ein harmonisches Zusammenleben ist.

Deisenhausen Jung geblieben im Herzen und zufrieden mit sich und der Welt, so trafen die Gratulanten das Jubelpaar Karoline und Georg Bürzle am Tag ihrer Eisernen Hochzeit an. Beide stammen aus Deisenhausen, sind dort groß geworden und haben 65 Jahre lang Freud und Leid miteinander vereint geteilt. Pfarrer Klaus Bucher und Bürgermeister Norbert Weiß lobten das große Engagement der beiden für Kirche und Gemeinde bei ihrem Gratulationsbesuch.

Karoline, jetzt 86 Jahre alt, stammte aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Georg. „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah!“, sei bei der Hochzeit am 9. Mai 1954 ein geflügeltes Wort gewesen. Es war Muttertag, heiß, und gefeiert wurde, wie es damals üblich war, mit der ganzen Gemeinde, Kirchenzug, Blasmusik und Feier beim Oberen Wirt. Ab der Hochzeit endete für Karoline das Beschäftigungsverhältnis bei der Firma Steiger, von da an war sie „nur noch“ Hausfrau, Mutter und Bäuerin. Vier Kinder, zwei Buben und zwei Mädchen, gingen aus der Ehe hervor, und stolz ist das Jubelpaar auf inzwischen neun Enkel und in Bälde neun Urenkel. „Der Opa war der Steuermann, die Oma das Ohr und das Auge“, so schildert eine der Töchter das Rezept für das gelungene Zusammenleben.

Die Bürzles beim Dankgottesdienst für die Eiserne Hochzeit in der Pfarrkirche zusammen mit Pfarrer Klaus Bucher. Bild: Emil Neuhäusler

Georg war immer ein fröhlicher und hilfsbereiter Ehemann, den sie sofort wieder heiraten würde, attestiert Karoline. Von diesem Wesensmerkmal profitierten nicht nur sie und ihre Kinder, sondern auch die Allgemeinheit. Georg ist nämlich mit Leib und Seele Musiker. Er sagt von sich selber: „Musik ist und war mein Leben!“

Als Aushilfsorganist war er im ganzen Umland gefragt

Als sein Bruder, Organist in Deisenhausen, 1942 in den Krieg einrücken musste, lernte er als Zwölfjähriger, dessen Instrument bis dahin die Violine war, schnell das Orgelspiel, um seinen Bruder zu vertreten. Die älteren Organisten waren im Krieg. Unzählige von Messen, Andachten, Hochzeiten und Beerdigungen hat der nunmehr bald 88-Jährige bis vor zwei Jahren hauptamtlich in Deisenhausen mit der Orgel begleitet. Als Aushilfsorganist war er im ganzen Umland gefragt. Es wird wenige Orgeln im Dekanat geben, die er nicht schon bespielt hat, hebt Pfarrer Bucher hervor. Aber nichts ging ohne Georgs Karoline. Wenn man ihn brauchte, ging das über seine Frau, die dann stets, auch an Tagen, an denen man ihn dringend in der Landwirtschaft gebraucht hätte, gesagt habe: „I schick ihn dann!“

Zu erwähnen ist noch, dass er von 1966 bis 1972 Mitglied des Gemeinderats war, das Amt des Wegebaumeisters ausübte und beim Bau der Kirchenmauer nicht nur fleißig mitarbeitete, sondern sogar als Organisator tätig war.

Georg spielt Violine, Gitarre, Posaune, Akkordeon, Cello, Klavier und Keyboard, eine Fertigkeit, für die er heute noch bei den Günztalsenioren geschätzt wird, deren Treffen er mit Heimorgel oder mit Chorgesang bereichert. Weiterhin dirigierte er 23 Jahre den Musikverein Deisenhausen und leitete mehrere Chöre. Die beiden freuen sich, dass sie die Liebe zur Musik auch an ihre Kinder und Enkelkinder mit Partnern weitergeben konnten. Diese bestätigten das bei der kirchlichen Feier am Dienstag, als sie den Jubiläumsgottesdienst in der Pfarrkirche musikalisch gestalteten. „Bis heute sind beide gestandene Christen und große Verehrer der Muttergottes“, betont Dekan Bucher. Und bis heute feiern beide selbstverständlich nahezu jeden Gottesdienst mit. Und der Jubilar verrät, dass er jeden Abend vor dem Schlafengehen noch ein Marienlied auf der Heimorgel spielt. (neu)