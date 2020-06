vor 35 Min.

„Dem Dieb auf der Spur“

Besondere Aktion von Jugendpflege und Quartiersmanagement in Krumbach in den Pfingstferien

Die Jugendpflege, das Quartiersmanagement und der Familienstützpunkt Krumbach haben für die Pfingstferien wieder eine besondere Aktion geplant. Um was es da genau geht, beschreiben sie in ihrer aktuellen Pressemitteilung. Dort heißt es: „Die Jugendpflege, das Quartiersmanagement und der Familienstützpunkt Krumbach sind auf der Suche nach Meisterdetektiven. Der Stadt Krumbach wurde nämlich ein Schlüssel gestohlen, den es nun aufzuspüren gilt! Es handelt sich dabei um einen wirklich wichtigen Schlüssel. Es wäre eine Katastrophe, wenn der Dieb nicht aufgehalten und der Schlüssel nicht gefunden werden könnte.“ Und weiter: „Ich bin denjenigen, die sich an der Suche beteiligen, sehr dankbar!“, so Herr Bürgermeister Fischer.

Ob groß oder klein, alle können sich an der Spurensuche beteiligen. Hierfür müssen sich die Detektive die App „Actionbound“ herunterladen, nach der Rallye „Dem Dieb auf der Spur“ suchen oder aber den QR-Code einscannen, und schon kann es jederzeit losgehen! Auf seiner Flucht begibt sich der Dieb an verschiedene Orte in Krumbach und hinterlässt knifflige Rätsel. Folgt man den Anweisungen, so ist es möglich, dem Dieb auf die Spur zu kommen und den Schlüssel zu finden. Die Teilnahme an dieser ganz besonderen Stadtrallye ist kostenlos. Dabei gibt es für jede gelöste Aufgabe Punkte. Mal sehen, wer am Ende die Spurensuche am erfolgreichsten gemeistert hat! Geeignet ist die Detektivtour durch Krumbach für die ganze Familie. Manche Rätsel sind vielleicht etwas knifflig, sodass für jüngere Teilnehmer die Unterstützung von einer erwachsenen Person oder einem älteren Geschwisterteil von Vorteil wäre. Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt freuen sich auf viele Detektive, die der Stadt beim Lösen dieses Falls helfen. Bei Fragen kann man sich gerne an die Jugendpflege, telefonisch unter 0157/58077139 oder per Mail an m.niedermair@pro-arbeit.info wenden.

Anmerkung der Veranstalter: „Für alle, die sich nun schon Sorgen gemacht haben und im Rathaus anrufen wollten: Der Hörer kann getrost wieder beiseitegelegt werden, denn der Diebstahl des wichtigen Schlüssels ist nur erfunden. Aufgrund der derzeitigen eingeschränkten Möglichkeiten hat sich das Team im Bürgerhaus eine besondere Ferienbeschäftigung ausgedacht. Die Teilnahme an der Rallye ist auf die Dauer der Pfingstferien (bis 14. Juni) beschränkt. (zg)

