Den VVM zeichnet seine Innovationskraft aus

25 Jahre Verkehrsverbund Mittelschwaben. Umzug in neue Räume in der Hans-Lingl-Straße in Krumbach

Im April 1996 startete der Betrieb des Verkehrsverbundes Mittelschwaben in den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu. Pünktlich zum 25. Jubiläum bezog der VVM nun seine neuen Geschäftsräume in Krumbach. Vor einem Vierteljahrhundert sah der öffentliche Personennahverkehr in Mittelschwaben noch ganz anders aus: Knapp 20 Busunternehmer im Landkreis Günzburg und Landkreis Unterallgäu fuhren ihre Linien. Jeder Busunternehmer verlangte seinen eigenen Tarif, die Fahrten waren selten abgestimmt auf Anschlussverbindungen. Der 22. April 1996 war ein Meilenstein für den öffentlichen Personennahverkehr in den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu: An diesem Tag nahm der VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben seinen Betrieb auf. Quasi über Nacht erschloss der VVM damit 380 Städte, Märkte und Gemeinden mit damals 700 Haltestellen. Erstmals waren damit auch aufeinander abgestimmte Anschlussverbindungen, Umstiege und auch der gemeinsame Tarif möglich, der seither für das gesamte Gebiet von Offingen im Norden bis nach Bad Grönenbach ganz im Süden gilt. Von Beginn an bewies der VVM Modernität, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Einführung der Mobilitätszentrale und des Rufbusses kurz nach Verbundstart oder die bis heute einmalige Zertifizierung aller im VVM organisierten Verkehrsunternehmen 2013 sind überzeugende Wegmarken im Fahrgast- und Serviceangebot des VVM. Seither checken unabhängige Prüfer der Dekra anhand eines Leistungskatalogs mit knapp 70 Pflicht- und Sollkriterien die Organisation des Unternehmens ebenso wie Fahrpersonal und die Fahrzeuge selbst. „Durch die Wiederholungsaudits wird sichergestellt, dass das Qualitätsmanagement von den Verkehrsunternehmen dauerhaft und nachhaltig aufrechterhalten wird“, sagt VVM-Geschäftsstellenleiter Martin Kreutner, der gemeinsam mit dem insgesamt elfköpfigen VVM-Team den reibungslosen Ablauf organisiert, das Fahrplanangebot optimiert und für Fahrgastfragen da ist. Pünktlich zum Verbundgeburtstag ist nun auch die Stadt Memmingen dem VVM offiziell beigetreten und das VVM-Team hat am Unternehmenssitz in der Hans-Lingl-Straße 1 in Krumbach neue Räume bezogen, die nun auch im neuen Design ausgestattet sind, das sich der VVM nach 25 Jahren gegeben hat. (pm)

