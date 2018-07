21.07.2018

Der Bauernhof als Kulisse und neue Erfahrung

Schüler der Berufsschulstufe des Ursberger Förderzentrums erstellten einen Fotokalender auf einem Biohof

Von Emil Neuhäusler

Es war aufregend, spannend, verlangte Mut und machte vor allem viel Spaß: das Fotoshooting zweier Abschlussklassen der Berufsschulstufe am Förderzentrum geistige Entwicklung in Ursberg auf dem Bio-Bauernhof von Gerlinde und Erhard Neuhäusler in Christertshofen. Viele der 17 Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren kamen zum ersten Mal in ihrem Leben hautnah mit Kühen oder landwirtschaftlichen Maschinen in Berührung und erhielten einen kleinen Einblick in bäuerliche Arbeiten. Die Landwirtschaft wurde so zum Hauptereignis, obwohl sie eigentlich nur den Rahmen für das Fotoshooting bilden sollte.

Ausgangspunkt war das Schulprojekt 2018 „Kleider machen Leute“ am Förderzentrum in Ursberg. Am Projekttag Ende April konnten sich bei diversen Verkleidungs- und Fotoaktionen Schüler, Eltern und Gäste nach Lust und Laune kreativ kleiden und die eigene Wirkung auf andere in unterschiedlichen Outfits bewundern. In Theater, zahlreichen musikalischen Einlagen, Tänzen, einer Modenschau sowie einer Sondersendung der schuleigenen Nachrichtenwerkstatt „TV-Kunterbunt“ wurde das Thema „Kleider machen Leute“ unter verschiedensten Blickwinkeln aufgearbeitet.

Damals kam der Lehrerin Annette Rombach und der Pflegekraft Gerlinde Neuhäusler die Idee, mit den Abschlussklassen als bleibende Erinnerung an die Schulzeit einen Trachtenkalender zu gestalten. Die Lehrkräfte der Klasse waren auch gleich begeistert und nahmen das Angebot Neuhäuslers, das Fotoshooting auf ihrem Hof in Christertshofen, einem kleinen Ort in der Marktgemeinde Buch, zu veranstalten, gerne an. Gerlinde und Erhard Neuhäusler haben sich auf dem ehemaligen kleinen „Allroundbauernhof“ mit Milchkühen, Schweinen und Geflügel seit 25 Jahren auf Mutterkuhhaltung spezialisiert. Das weibliche Hausrind wird hier nicht zur Milcherzeugung gehalten, sondern zur Aufzucht von Kälbern. Mutter- und Jungtiere verbleiben dabei bis auf wenige Monate im Winter, draußen auf den Wiesen, die nach den Naturland-Richtlinien rein ökologisch bewirtschaftet werden. Lehrkräfte der Schule hatten den Schülern im Vorfeld Kleidung im Trachtenstil zur Verfügung gestellt. Aus diesem Fundus konnten sich die Jugendlichen ihre Outfits für das Fotoshooting zusammensuchen. Das Wohnzimmer der Neuhäuslers in Christertshofen wurde zu Garderobe und Schminkraum umfunktioniert. Die Lehrkräfte standen mit Styling-Tipps zur Seite. In den ungewohnten, aber sehr schönen Kostümen verfiel man schnell in heitere Stimmung, beste Voraussetzung für eine gelungene Fotosession, die durch verschiedene Bereiche des Bauernhofes führte und den Jugendlichen gleichzeitig einen Einblick in die vielfältigen Arbeiten in der Landwirtschaft gab.

Als erstes balancierten die „Models“ auf den Holzstämmen vor dem Haus, Brennholz für den Kachelofen im Winter. Dann ging es weiter auf die Viehweide. Angesichts des gehörnten Braunviehs gingen die Schüler zuerst einmal ängstlich auf Abstand. Doch bald verloren sie die Scheu, denn sie merkten, dass von den sieben Kühen und ihren Kälbern keinerlei Aggression ausging. Die Tiere ließen sich streicheln und nahmen ihrerseits durch Ablecken Kontakt zu den jungen Leuten auf. In dieser lockeren Atmosphäre gelangen tolle Schnappschüsse. Das große Wasserfass, aus dem die Tiere ihren Durst stillen können, animierte die Buben zum Klettern, eine Kulisse für weitere interessante Aufnahmen.

Nach 15 Minuten Fußmarsch gelangte man dann zur Heuwiese. Schnell wurde ein Haufen aufgegabelt. Frisch gedörrt duftete das Heu besonders intensiv. Die Schüler zeigten keine Berührungsängste, eine Heuschlacht entwickelte sich und zuletzt ruhte man sich im Heuhaufen aus. Ruhe und Rücksicht war anschließend in einem besonderen Getreidefeld angesagt, um die Ähren auf den außergewöhnlich hohen Getreidehalmen nicht zu beschädigen. Es handelte sich um kein herkömmliches Getreide, sondern um das sogenannte Waldstaudenkorn, ein Urroggen, belehrte Naturlandbäuerin Gerlinde. Das Züchten besonderer Getreidesorten ist eines ihrer vielen Hobbys.

Ständiger Begleiter der Fototour war zur Freude der Schüler Bauer Erhard auf seinem blauen 13-PS-Eicher-Bulldog. Auf dem konnte man herumturnen, mitfahren und sich natürlich auch für ein Gruppenfoto positionieren. Zum Ausgangspunkt zurückgekehrt, fand das fast zweistündige Fotoevent in einer deftigen Mahlzeit, von Biobäuerin Gerlinde aus Produkten des heimischen Hofes gebacken und gekocht, einen gebührenden Abschluss. Die erlebte Landwirtschaft und der dabei entstandene Fotokalender werden den Jugendlichen sicher in schöner Erinnerung bleiben.

