14:15 Uhr

Der Bauhof der VG-Krumbach nimmt planerisch Gestalt an

Gabriele Wohlhöfler, Breitenthals Bürgermeisterin und VG-Leiterin, und der Geschäftsstellenleiter der VG Krumbach, Dieter Gumpinger, zeigen das Areal, auf dem der gemeinsame Bauhof aller sechs VG-Gemeinden entstehen soll. Die Fläche liegt östlich des Vereinsheims in Breitenthal.

Plus Die sechs Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach planen einen gemeinsamen Bauhof in Breitenthal. Wie das Projekt aussehen und was es kosten soll

Von Manuela Rapp

Ein Bauhof für sechs Kommunen: Das wollen die Gemeinden der VG Krumbach – Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Wiesenbach – gemeinsam realisieren. Dafür ist ein Gelände östlich des Vereinsheims in Breitenthal vorgesehen. „Wir wissen nicht, ob es heuer noch einen Spatenstich geben wird“, meint Gabriele Wohlhöfler, örtliche Bürgermeisterin und Leiterin der VG Krumbach. Spätestens losgehen werde es aber im Frühjahr 2022, fügt sie hinzu.