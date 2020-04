vor 18 Min.

Der Buchsbaumzünsler ist wieder da! Was tun?

Plus Was man tun kann, wenn die Raupen am Buchs fressen und warum Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde die Pflanze noch nicht abgeschrieben hat.

Von Gertrud Adlassnig

Der Frühling steht in voller Blüte und mit ihm ist auch der Buchsbaumzünsler wieder aktiv geworden. Viele Gartenbesitzer haben sich in den letzten Jahren mit allen möglichen Mittelchen und Mitteln bemüht, dem aus Ostasien eingeschleppten Schädling Herr zu werden. 2007 wurde er erstmals in Deutschland gesichtet, lange blieb Schwaben verschont, doch inzwischen hat sich der Buchsbaumzünsler auch in der Region, ja im gesamten Westeuropa verbreitet.

Mittlerweile gibt es ein ökologisches Spritzmittel mit dem Bazillus thuringiensis, mit dem die Raupen vernichtet werden können. Doch der Buchsbaumzünsler ist ähnlich aktiv wie der Borkenkäfer und bringt drei bis vier Generationen in einer Gartensaison hervor. Wer den Schädling bekämpfen will, muss also ständig in Habachtstellung bleiben und seine Buchsbäume regelmäßig kontrollieren. Kritik am Gift Die Vernichtung der Raupen mit Gift sehen Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde und Tina Sailer, Kreisfachberaterin für Gartenbau und Landschaftspflege, mit einem gewissen Maß an Skepsis. Immerhin muss bei dieser Art von Bekämpfung bis zu viermal im Jahr massiv Gift ausgebracht werden. „Das entspricht eigentlich nicht unserer Vorstellung von Ökologie und Natur“, sagen sie. Man kann mit speziellen Pheromonfallen zwar die Falter fangen, die die Eier auf den Buchsbäumen ablegen, aber die, erklärt Ottmar Frimmel, zeigen nur einen möglichen Befall an. Sie verhindern nicht, dass Eier abgelegt werden, aus denen dann die gefräßigen Raupen schlüpfen. Wer seinen Buchs retten und trotzdem auf Gift verzichten will, kann es mit Absammeln versuchen. Auch die Stärkung der Pflanzen durch Algenkalk wird empfohlen. Doch Tina Sailer weiß, dass die Pflanzen nur dann eine Chance haben, wenn der Befall schwach ist. Manch Garteninhaber und Buchsfreund hat schon zu radikalen Mitteln gegriffen und hat den Schädling mit dem Hochdruckreiniger weggebraust. Doch ob diese Methode wirklich hilft, ist fraglich. Denn bei Befallszeiten von bis zu allen zwei Wochen wird der Buchsbaum sehr strapaziert. „Und auch die Überschwemmung ist nicht zu unterschätzen, die mit so einer Radikalkur verursacht wird“, gibt Tina Sailer zu bedenken. Eine Kombination verschiedener Methoden „Eine Prophylaxe gegen den Buchsbaumzünsler gibt es aber leider noch nicht. Wer seinen Buchs erhalten will, sollte sich auf eine Kombination von Methoden stützen. Das ist natürlich aufwendig. Oder er sollte einfach akzeptieren, dass sein Baum nicht immer prachtvoll dasteht, dann kann man ihm eine Chance geben, wenn er wieder austreibt“, sagt sie. Wer den Anblick aber nicht ertrage, müsse sich damit abfinden, den Buchs zu entfernen. Das fände Ottmar Frimmel sehr bedauerlich. „Der Buchs ist eine prägende Pflanze in der Gartengestaltung. Der traditionelle Bauerngarten wird durch den Buchs strukturiert, auf ihn komplett zu verzichten, wäre ein großer Verlust.“ Doch Frimmel gibt die Hoffnung nicht auf, auch wenn das derzeitige Klima dem Schädling entgegenkommt. Um dem gegenzuhalten, empfiehlt Ottmar Frimmel, den Buchs nicht zu schneiden, denn mit jedem Schnitt werden Lockstoffe freigesetzt, die den Schädling noch stärker anziehen. Und da gibt es ja auch die natürlichen Helfer, auf die der Naturschutzspezialist setzt. „Der Zünsler ist eingeschleppt worden und deshalb für unsere Vogelwelt unbekannt. Doch mit der Zeit wird sie ihn als eine neue Nahrungsquelle kennen und akzeptieren lernen. Dann steht unseren Vögeln ein reich gedeckter Tisch zur Verfügung und das Problem wird sich in der Natur von selbst lösen, das Gleichgewicht wird wiederhergestellt“, sagt Frimmel. So sei es auch mit der Miniermotte gewesen, die vor gut 20 Jahren die Kastanienbäume bedrohte. Damals habe man befürchtet, alle Kastanienbäume würden absterben. Doch irgendwann haben die Vögel den invasiven Schädling als Futter entdeckt und die Kastanien gerettet. „Es ist auch ein bisschen wie Corona. Da kommt etwas ganz Fremdes zu uns, mit dem unsere Natur nicht zurechtkommt, das eine schwere Krankheit verursacht.“ Doch Corona werde die Menschheit nicht ausrotten und der Zünsler nicht dem Buchsbaum. Den Buchs durch Eiben ersetzen Wenn aber alles nichts hilft, die Hilfe noch lange auf sich warten lässt und die einst prachtvollen Buchse als dürre Gerippe voller Spinnfäden im Garten sehen, ist es Zeit für eine Neubepflanzung. Wolfgang Scheel von der Burtenbacher Baumschule empfiehlt verschiedene Sorten Ilex Crenata und Taxus, also Stechpalme und Eibe. Die Ilex Crenata „Dark Green“ und „Convexa“ seien sehr winterhart und eigneten sich sehr gut für niedrige Hecken. Die „Glory Gem“ gilt als sehr frostharte und gesunde Sorte. Wer seinen Buchs lieber durch Eiben ersetze, habe ebenfalls Auswahl. Die männliche Becher-Eibe sei sehr frosthart und wäschst breitpyramidal. Sie zeigt eine kleinere Benadelung. Taxus baccata, die üblicherweise Eibe genannt wird, habe einen breiten, aufrechten Wuchs und dunkelgrüne, glänzende Nadeln. Außerdem können auch verschiedene Sorten von Euonymus, für die Ersatzbepflanzung genutzt werden. Mehr zum Buchsbaumzünsler: Diese Tipps helfen gegen den Buchsbaumzünsler Wenn der Buchsbaum in Gefahr ist



