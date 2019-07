vor 22 Min.

Der Feind auf der anderen Seite des Bildschirms

Kriminalität Betrug und Erpressung über das Internet gehören für die Polizei nicht nur in Krumbach zur Tagesordnung. Die Maschen sind vielfältig – in einigen davon werden Personen mit einer Bloßstellung erpresst.

Von Christian Gall

Der nigerianische Prinz hat in weiten Teilen ausgedient. Schon seit mehr als zehn Jahren kursieren Spammails, die einem Nutzer atemberaubende Summen versprechen, wenn dieser nur eine kleinere Summe an einen angeblichen nigerianischen Prinzen verschickt, damit dieser sein reiches Erbe beanspruchen kann. Die Masche ist altbekannt – doch Betrüger und Erpresser lassen sich immer neue Methoden einfallen, um Internetnutzern Geld abzupressen. Kriminalität über das Internet ist keine Randerscheinung – auch im Landkreis Günzburg nicht. In Krumbach ist Thomas Rieger für dieses Sachgebiet zuständig. Er kennt die perfiden Tricks der Betrüger.

Die Fälle, die auf seinem Schreibtisch landen, sind extrem vielfältig. Doch bestimmte Muster tauchen immer wieder auf. „Regelmäßig melden sich Bürger, die Opfer von Warenbetrug wurden“, sagt Rieger. Die Fälle verlaufen oft ähnlich – Personen kaufen Waren im Internet und überweisen vorab das Geld – erhalten allerdings nie das gewünschte Produkt. Derartige Fälle schlagen auch regelmäßig im Pressebericht der Polizei auf – im März etwa meldete die Polizeiinspektion Krumbach gleich zwei Fälle an nur einem Tag – der Gesamtschaden lag bei 1350 Euro. Wie Rieger sagt, bekommen die Geschädigten das Geld so gut wie nie zurück: „Die Zahlungen laufen über Geldwäschekonten oder die Spur verliert sich im Ausland.“ Der Polizist rät, bei Käufen im Internet aufmerksam zu sein – bei unrealistisch günstigen Angeboten etwa sei es gut, eher misstrauisch zu sein.

Doch neben den klassischen Betrugsfällen versuchen Kriminelle auch, über Erpressung an Geld zu kommen. Wie Rieger sagt, komme ihm ein bestimmter Fall regelmäßig unter: „Nutzer bekommen eine Nachricht, in der es heißt, sie wurden beim Besucher einer Pornoseite aufgezeichnet. Oder aber, sie hätten über eine derartige Seite Kontakt zu einem anderen Nutzer aufgenommen. Der Kriminelle fordert dann Geld dafür, dass er die Informationen nicht an die Familie des Nutzers weitergibt.“ Pro Woche wenden sich etwa zwei Personen an ihnen, die ein derartiges Erpresserschreiben bekommen haben – viel höher noch dürfte die Dunkelziffer liegen, da viele Personen sich bei einem solchen Thema davor scheuen würden, die Polizei zu kontaktieren.

Bei Unsicherheiten immer mit der örtlichen Polizei sprechen

Doch Rieger gibt den Tipp, genau dies zu tun – bei Unsicherheiten mit der Polizei zu sprechen: „Ich bin heilfroh, wenn mich Leute zu solchen Themen anrufen. Das ist mir viel lieber, als wenn sie erst zur Polizei gehen, nachdem sie Geld verloren haben.“ Ansprechpartner für Betroffene ist dabei immer die zuständige Polizeiinspektion.

Auch wenn beinahe täglich Fälle von Cyber-Kriminalität auf den Schreibtischen von Rieger oder Kollegen landen, ist es schwer, das Ausmaß mit Zahlen anzugeben. Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Christian Eckel, erklärt, ist dies dem Vorgehen der polizeilichen Statistik geschuldet: „In der Kriminalstatistik gilt das Tatortprinzip. Das bedeutet, dass der Ort entscheidend ist, an dem der Täter sitzt.“ Daher liegt die Fallzahl von Waren- und Kreditbetrug im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West 2018 bei nur 352 Fällen – doch darin sind lediglich jene Vorfälle erfasst, bei denen der Täter aus dem Schutzgebiet des Präsidiums stammt. Die Anzahl der Fälle, bei denen Bürger dieses Gebiets zu Opfern werden, dürfte Eckel zufolge um ein Vielfaches höher sein: „Wir haben in unserer Arbeit täglich mit solchen Vorfällen zu tun.“

Ermittlungen führen oftmals nicht zum Erfolg

Die Verfolgung der Kriminellen ist allerdings schwierig – oftmals führen die Ermittlungen nicht zum Erfolg. Thomas Rieger sieht ein großes Problem in der geltenden Gesetzeslage: „Internetprovider müssen Daten zu IP-Adressen, mit denen wir Personen ausfindig machen können, zwar herausgeben, allerdings werden diese Daten oft nur für wenige Tage gespeichert.“ Er spricht sich daher für eine Verkehrsdatenspeicherung aus – nur so sei es möglich, Betrügern und Erpressern im Internet auf die Spur zu kommen.

Zugangsdaten zum Computer nicht leichtfertig preisgeben

Doch was können Internetnutzer unternehmen, um nicht Opfer von Betrug oder Erpressung zu werden? Neben den Anruf bei der Polizei rät Rieger, seinen PC sicher zu halten. Ein kostenloses Antivirenprogramm sei nicht ausreichend, um sein System vor Schadsoftware zu schützen – eine kostenpflichtige Variante sei immer die bessere Wahl. Aber auch das Bewusstsein für Gefahren im Internet ist Rieger zufolge wichtig. Nutzer sollten niemals unbedacht Anhänge öffnen oder ihre Zugangsdaten eingeben: „Betrüger fälschen E-Mails oder Internetseiten, etwa der Bezahlplattform Paypal, und fordern Nutzer auf, ihre Zugangsdaten einzugeben – die dann natürlich bei den Betrügern landen.“ Auch sollte man niemals einem Fremden Zugang zu seinem Computer verschaffen – auf diese Masche zielen etwa die Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern ab, die Personen dazu auffordern, ihnen den Fernzugriff auf einen Computer zu ermöglichen: „Kein echter Microsoftmitarbeiter wird ungefragt bei jemandem anrufen und so etwas verlangen.“ Rieger rät zu Aufmerksamkeit – das sei das wichtigste Werkzeug gegen Betrüger.

Verhaltenstipps für Internetnutzer gibt die Internetseite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik: www.bsi-fuer-buerger.de

Themen Folgen