23.03.2019

Der Gerbermeister feiert den 90er

Otto Langer aus Ziemetshausen blickt auf ein bewegtes Leben zurück

Von einem mehr als bewegten Leben kann Otto Langer aus Ziemetshausen erzählen, der in seinem Haus im Lindenweg bei relativ guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag feiern konnte. Zweiter Bürgermeister Michael Maier überbrachte Glückwünsche der Marktgemeinde. Zur Überraschung von Maier traf er dabei den Sohn und eine Tochter von Langer, mit denen er vor vielen Jahren in Ziemetshausen zusammen zur Schule ging. Otto Langer wurde am 18. März 1929 im mährischen Zwittau geboren, wuchs dort auf und machte eine Lehre als Gerber.

Zehn Tage nach seinem 16. Geburtstag wurde er zur Wehrmacht eingezogen. In Pressnitz im Erzgebirge kaserniert, erhielt seine Einheit am 6. Mai, zwei Tage vor Kriegsende, den Befehl, zu Fuß nach Prag zu marschieren. Mit zehn Kameraden geriet er in russische Gefangenschaft, wo sie dann nach vier Wochen zu Fuß nach Dresden marschieren mussten. Ende August 1945 wurde Langer total unterernährt entlassen, durfte jedoch nicht mehr in seine Heimat zurück. So fand er bei Halle für zwei Jahre Anstellung als Melker. Von dort zog er zu den Eltern nach Siegen, die dorthin vertrieben wurden und machte seinen Gesellen- und den Meisterbrief. Von einem Gerber aus dem Sudetenland, der in Ziemetshausen untergekommen ist, erfuhr er, dass dieser einen tüchtigen Gerbermeister suchte. So kam Otto Langer Ende Dezember 1954 nach Schwaben an die Zusam. Hier lernte er Gertrude Eiermann, Buchhalterin in dem Gerbereibetrieb, kennen, die ihrerseits aus dem böhmischen Krummau stammte. Fünf Jahre später heirateten sie in der Zusamgemeinde, bauten im Jahr 1963 ein Haus im Lindenweg und bekamen zwei Töchter und einen Sohn. Langer hat die Gerberei dann als Färber und Betriebsmeister bis zu seinem Renteneintritt 1993 geleitet. Sein großes Hobby war die Jägerei, die er aber aus gesundheitlichen Gründen seit etlichen Jahren nicht mehr ausüben kann. Im Kreis seiner Familie, um zwei Enkel erweitert, konnte Otto Langer dieser Tage seinen Geburtstag feiern. Auch die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat ihm ihre Aufwartung gemacht. (vop)

