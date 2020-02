vor 42 Min.

Der Glasfaserausbau steht im Mittelpunkt

Bernd Langbauer kandidiert für das Bürgermeisteramt in Deisenhausen

19 Bürgermeisterkandidaten stellen sich im südlichen Kreis zur Wahl. In Krumbach und Thannhausen sind es jeweils sogar drei Bewerber. Alle Bürgermeisterkandidaten stellen wir im Rahmen einer kleinen Serie mit „fünf Fragen“ vor. In der Kürze liegt ja bekanntlich oft die Würze. So baten wir die Kandidaten bewusst um kurze Antworten. Heute: Bernd Langbauer. Er kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Deisenhausen. Der bisherige langjährige Amtsinhaber Norbert Weiß tritt nicht mehr zur Wahl an.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Man kennt mich in der Gemeinde Deisenhausen als zielstrebige und aktive Person, mit Erfahrung in der Umsetzung von Projekten. Für die Gemeinde habe ich hier schon als Gemeinderat Erfahrungen sammeln dürfen. Jetzt möchte ich mich noch mehr um die Belange der Bürger einsetzen.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als erstes angehen?

Es gibt aktuelle Projekte, da warten wir auf die richtigen Signale und dann müssen wir sofort aktiv werden, zum Beispiel beim Glasfaserausbau. Als Projekt selbst würde ich gerne die Parkmöglichkeiten am Friedhof in Oberbleichen in Angriff nehmen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Die oft langwierigen Abläufe bei Entscheidungen. Es vergeht zu viel Zeit zwischen Idee und Umsetzung.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Am „Henna Kreutz“ ist schön zu sitzen. Hier blickt man über Deisenhausen und das Günztal.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Ein Gespräch mit Albert Einstein fände ich toll. Wobei mich vor allem die Person im Privaten und Menschlichen interessiert. (zg)

