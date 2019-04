00:33 Uhr

Der Haushalt steht auf gesunden Beinen

Trotz der Investitionen geht die Verschuldung in Ziemetshausen zurück

Von Peter Voh

Der Haushalt für 2019 stand im Mittelpunkt der jüngsten Marktgemeinderatsitzung. Bürgermeister Anton Birle gab eingangs das Rechnungsergebnis im Haushalt 2018 bekannt. So beträgt der tatsächliche Ist-Überschuss 2867709 Euro, 2970986 Euro konnten der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Verschuldung zum Ende 2018 gelangte mit 992316 Euro erstmals unter die Millionengrenze, pro Kopf entspricht dies 322 Euro. Ende 2019 soll die Verschuldung auf gut 750000 Euro zurückgehen und mit einer weiteren Sondertilgung im kommenden Jahr weniger als 250000 Euro betragen.

Die größten Investitionen in 2018 waren der Rathausanbau mit gut 340000 Euro, Ausgaben für die Neue Mitte mit dem Marktplatz (388000 Euro), die Gewerbegebietserweiterung Haldenweg (319000) und der Erwerb von Grundstücken allgemein mit knapp 400000 Euro. In den Einnahmen zum Vermögenshaushalt 2018 standen Grundstücke und Dienstbarkeiten mit knapp 608000 Euro, der Verkauf von Bauplätzen mit gut 544000 Euro und der Zuschuss aus der Städtebauförderung mit 212400 Euro an der Spitze.

Der Verwaltungshaushalt 2019 weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6320900 Euro aus (ein Plus von 363000 Euro zum Vorjahr). Die Gewerbesteuereinnahmen wurden wie in 2018 mit 850000 Euro angesetzt, bei der Einkommensteuer werden 1630000 Euro erwartet und die Schlüsselzuweisung wird sich zum Vorjahr um 130000 Euro auf 801300 Euro erhöhen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B werden bei 390 Prozent und bei der Gewerbesteuer bei 310 Prozent belassen.

Auf der Ausgabenseite steht die Kreisumlage mit 1394300 Euro zu Buche. Die Personalausgaben liegen in diesem Jahr bei 1664450 Euro, dies entspricht 26,3 Prozent des Verwaltungshaushalts, an die Schulverbände Thannhausen und Balzhausen sind 170700 Euro zu entrichten. Mit der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1203350 Euro wird die Mindestzuführung überschritten.

Der Vermögenshaushalt mit 6417550 Euro in Einnahmen und Ausgaben liegt mit einer Erhöhung der Investitionen um 1104350 Euro über dem des Vorjahrs. Die Sanierung des Rathauses für einen barrierefreien Zugang mit 440000 Euro, die abschließende Gestaltung der Neuen Mitte mit Marktplatz und Ausbau der Mühlstraße (1100000 Euro), Erschließung des Gewerbegebietes Ziemetshausen-Ost (1015000 Euro) und der Erwerb von Bauland mit 895000 Euro sowie Anlaufkosten von 175000 Euro für die Erweiterung des Kindergartens Märcheninsel ragen bei den größten Investitionen heraus. Der Zuschussbedarf für Schulen insgesamt beläuft sich auf 340600 Euro.

Die wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushalts sind neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 1203350 Euro und der Entnahme des Vorjahresüberschusses von 2867700 Euro aus der Rücklage die Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 1240000 Euro sowie Zuschüsse und Zuwendungen zu verschiedenen Projekten in Höhe von 879000 Euro.

Der Haushalt kann in seiner ausgewogenen Gestaltung ohne Kreditaufnahmen abgewickelt werden. Nach Aussage des CSU-Fraktionsvorsitzenden Manfred Krautkrämer könne die Marktgemeinde mit Stolz zurückblicken. Trotz etlicher geschulterter Großprojekte konnten Jahr für Jahr beträchtliche Rückführungen zum Vermögenshaushalt bewerkstelligt werden. Dank dem erfolgreichen Gewerbe entstand ein hohes Aufkommen an Gewerbesteuer, und die rege Inanspruchnahme der ausgewiesenen Bauplätze sowie gesundes Haushalten der Gemeindeverwaltung lassen den durch hohen Investitionsbedarf in den Vorjahren angestiegenen Schuldenstand langsam gegen Null gehen.

So könne man getrost in die nächstes Jahr anstehende neue Wahlperiode übergeben. Die gute Finanzlage konnte aber auch durch umfangreiches und rechtzeitiges Beantragen von Zuschüssen und den zeitigen Eingang der Gelder erreicht werden.

Der Haushaltsplan wurde einstimmig verabschiedet, ebenso die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022.

Themen Folgen