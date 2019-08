vor 56 Min.

Der „Herr der Töne“ aus Ziemetshausen

Das Tonstudio von Wolfgang Flödl zählt auch Komponisten und Musikverlage zu seinen Kunden. Welche besondere Rolle die Zahl 40000 spielt.

Von Peter Wieser

Audioproduktionen in Ziemetshausen? Das wissen viele nicht. Doch Wolfgang Flödl betreibt bereits seit den 80er Jahren ein Tonstudio. Anfangs hieß es Flödl Records. Die Schallplatte war zu diesen Zeiten ja auch der Tonträger Nummer eins. Später trug es den Namen Flödl Audioproduktion.

Wolfgang Flödl hat klassische Musik studiert, obwohl er eigentlich ein Studium zum Tonmeister beginnen wollte. 40 Jahre lang unterrichtete der 73-Jährige als Musiklehrer an der Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach und war 20 Jahre stellvertretender Schulleiter.

In die Sparte Tonproduktionen sei er mehr oder weniger hineingerutscht. Begonnen habe es in den 80er Jahren mit Außenproduktionen und dem Schneiden von Aufnahmen für Schallplatten und Musikkassetten bei Kirchen- und Chorkonzerten, wie auch bei Blaskapellen – alles neben seinem Beruf und hauptsächlich an den Wochenenden. Wolfgang Flödl erinnert sich an eine Produktion zu einem Konzert in Ottobeuren: Es habe keine passende Möglichkeit gegeben, das Mikrofon entsprechend zu platzieren, so habe man halt ein Seil quer durch die Kirche gespannt und ein Mikrofon daran befestigt, erzählt er schmunzelnd. Ein Albtraum sei immer gewesen, dass ein Profiorchester komme und hinterher stelle man fest, dass am Ende der ganzen Produktion kein einziger Ton zu hören sei. Ihm sei das glücklicherweise noch nie passiert.

Mit der Zeit entwickelten sich Kontakte zu Verlagen, vorrangig zu Schulbuchverlagen, die zu den Schulbüchern in der Regel immer eine CD mitlieferten. „Für diese haben wir dann die Aufnahmen gefahren“, erzählt Wolfgang Flödl. Die Verlage hätten die Skripte geschickt, er habe sich um die Sprecher gekümmert und die Texte umgesetzt.

Auch zu diesen, darunter auch zu Kindern, habe er zahlreiche Kontakte. Bei den „Buaba“ sei es allerdings etwas schwieriger, gerade dann, wenn sie in den Stimmbruch kämen. Es komme immer auf die Aussprache an, je nachdem ob sie klar und deutlich sein solle, oder aber, wenn sie dynamisch sein und dabei eine gewisse Spannung herüberbringen müsse. Bei Sprachbüchern müsse der Sprecher unbedingt Muttersprachler sein.

Zwölf Musikbücher sind entstanden

Irgendwann seien die Verlage an ihn herangetreten, ob er denn nicht eigene Bücher produzieren wolle, nachdem er ja Musiker sei. Also produzierte Wolfgang Flödl auch diese. Es entstanden zwölf Musikbücher, darunter eine Keyboardschule, eine Schule für E-Bass, wie auch Praxisbücher, beispielsweise über „Musik in der Grundschule“. Auch Notensammlungen hat Wolfgang Flödl zusammengestellt. „Ich habe ein Projekt begonnen, aus dem hat sich das nächste ergeben“, erzählt er. Die Fotografie sei ihm ebenfalls nicht fremd gewesen, somit habe er das entsprechende Bildmaterial in der Regel gleich mitgeliefert. Auch Komponisten und Musikverlage zählen inzwischen zu seinen Kunden.

Wir sind ziemlich breit aufgestellt“, erklärt Wolfgang Flödl. Neben Hörbüchern, Hörspielen und Audioguides wurden auch schon Videoproduktionen vertont. In seinem Archiv haben sich inzwischen mehr als 40000 Geräusche angehäuft, die vom startenden Bulldog bis hin zum krächzenden Kakadu reichen. Viele habe er selbst aufgenommen, manche auch dazugekauft. Wolfgang Flödl hat sie in einem speziellen Programm verschlagwortet, um schnell darauf zurückgreifen zu können.

Seit etwa vier Jahren heißt das Unternehmen Flödl Audioproduktion und Mediengestaltung. Die Vereinigung Europäischer Journalisten hatte seinerzeit nach der Herstellung von Presseausweisen angefragt. Seitdem gehört auch dieses mit dazu und Wolfgang Flödl verwaltet parallel die Datenbanken gleich mit.

Obwohl Wolfgang Flödl vor acht Jahren in den Ruhestand ging, füllt ihn sein Studio nach wie vor aus. Für ihn sei das eine Entspannung und Erholung zugleich. Bei der Frage nach bestimmten Zukunftsplänen lacht Wolfgang Flödl und antwortet: „Dass es so weiterläuft, wie bisher.“

