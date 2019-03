Der Landkreis blüht auf

Plus Landwirte aus der Region wollen mit Blühflächen-Projekten etwas für die Natur tun. Die Beteiligung der Bürger ist durchwachsen – doch es stehen bereits neue Vorhaben an.

Der Region steht ein blumiges Jahr bevor. Zeitgleich zum Volksbegehren „Retter die Bienen“ starteten vier Landwirte im Landkreis Blühflächen-Aktionen, bei denen Bürger eigene Flächen mieten können. Nun, einige Wochen nach dem erfolgreichen Volksbegehren, können Landwirte eine erste Bilanz für ihre Aktionen ziehen – mit einem guten Gesamtergebnis.

In Leipheim stellen die Landwirte und Straußenfarmer Susanne und Horst Engelhardt insgesamt zwei Hektar Land, auf denen Naturliebhaber jeweils 100 Quadratmeter große Stücke kaufen könne, auf denen dann Blühflächen entstehen. Für ein Viertel ihrer Gesamtfläche haben sie bereits abnehmer gefunden. „50 Flächen haben wir inzwischen vermittelt“, sagt Susanne Engelhardt. Sie freue sich über die Resonanz, hoffe aber darauf, dass noch mehr Menschen an der Aktion teilnehmen.

Säen im Südosten von Krumbach

Zufrieden zeigt sich der Bio- Landwirt und Vorsitzende der Jagdgenossenschaft Krumbach Michael Wiedemann. Etwa 25 bis 30 Patenschaften für Blühflächen habe er inzwischen vergeben, das entspreche einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern, also einem Drittel Hektar. Die Blühflächen sollen Anfang Mai im Südwesten und Südosten von Krumbach gesät werden – daher verlängert der Landwirt die Aktion bis Ende April, ursprünglich sollte die Anmeldefrist am 31. März enden.

Wiedemann plant jedoch schon eine weitere Aktion. „Mehrere Menschen haben mich angesprochen, die ihren eigenen Garten umgestalten wollen, um dort eine Blühfläche anzulegen.“ In zusammenarbeit mit einem Landschaftsgärtner bietet er das nun an: Interessierte können sich bei Wiedemann melden. Der Landwirt sammelt die Anfragen und koordiniert mit dem Landschaftsgärtner einen Sammeltermin, an dem dieser dann mehrere Gärten umgestaltet. „Wir haben derzeit mit Flächen von jeweils zehn Quadratmetern geplant. Für die Umgestaltung verlangt der Landschaftsgärtner dann jeweils 180 Euro“, sagt Wiedemann. Mit der Arbeit sei ein größerer Aufwand verbunden, da der Landschaftsgärtner dazu Maschinen zum Kunden transportieren und die Grasnabe entfernen muss – daher der höhere Preis.

Auch bei Ziemetshausen wird es Blühflächen geben

Der Unternehmer Johannes Nagler, Besitzer des Agrarhandels Nagler in Ziemetshausen, spricht bei seinem Projekt „Bienenschutz aktiv“ von einer bescheidenen Entwicklung. Ungefähr 30 Blühflächen mit einer Gesamtfläche von rund 800 Quadratmetern konnt er bisher vermitteln. „Es gibt weiterhin viele Landwirte, die Flächen bereitstellen wollen. Genügend Angebot ist also vorhanden“, sagt er.

Picknicken bei den Blühflächen bei Ellzee

In Ellzee bietet der Landwirt Franz Bissinger einen besonderen Service. Bei ihm können Interessenten nicht nur reine Blühflächen kaufen – sie können diese Flächen auch selbst nutzen, etwa für ein Picknick auf Grünstreifen zwischen den Blühparzellen. Parzelleneigner dürfen auf der eigenen Parzelle auch ab und an einen kleinen Strauß pflücken .Die Nachfrage nach diesem Angebot war aber nicht so groß, wie sich Bissinger eigentlich erhofft hatte – das angestrebte Ziel von einem Hektar wird es wohl nicht erreichen. „Im Moment haben wir Flächen von einer Gesamtgröße von gut einem halben Hektar vergeben“, sagt der Landwirt. Die Blühfläche wird er auf jedem Fall anlegen. Wer noch einen eigenen Fleck im Grünen haben will, sollte sich schnell melden – die Aussaat muss nämlich in wenigen Wochen beginnen.

zu den Landwirten: Ellzee: Franz Bissinger, E-Mail: bestellung@bestes-fleisch.de Krumbach: Michael Wiedemann, E-Mail: bluehflaechen@saatgut- wiedemann.de Leipheim: Susanne und Horst Engelhardt, Telefon 08221/273209 oder E-Mail: insektenwiese@web.de Ziemetshausen: Johannes Nagler, www.bienenschutz-aktiv.de

Lesen Sie auch dazu:

Diese Frau hilft Landwirten bei Naturschutz und Artenvielfalt

Wo das Volksbegehren die Menschen im Kreis bewegt hat

Neues Projekt ermöglicht Blühflächen gegen Spenden

Was tut Günzburg für die Artenvielfalt?