Der Landkreislauf 2020 ist abgesagt: Wie es jetzt weitergeht

Vieles hatte schon auf eine Absage hingedeutet, doch die Verantwortlichen hatten bis zuletzt gehofft, dass der Landkreislauf in diesem Jahr doch noch stattfinden kann. Letztlich mussten sie aber vor der Corona-Pandemie kapitulieren. Die Veranstalter, Landkreis Günzburg und BLSV-Kreisverband, haben gemeinsam mit dem Ausrichter SpVgg Gundremmingen nun das Aus für eines der größten Breitensport-Events in Schwaben beschlossen. Zumindest für das Jahr 2020.

Gut zwei Monate, bevor der Startschuss für diese Breitensportveranstaltung am Samstag, 4. Juli, in Gundremmingen hätte fallen sollen, haben sich die Sportbeauftragte des Landkreises, Andrea Högel, und BLSV-Kreisvorsitzender Fritz Birkner nach vorheriger Rücksprache mit Landrat Hubert Hafner am Montag für eine Absage entschieden. Die Entscheidung war nötig, da die letzte Frist bevorstand, um die begehrten T-Shirts, die jeder Teilnehmer erhält, in Auftrag zu geben. Der 31. Landkreislauf soll nun im nächsten Jahr am Samstag, 26. Juni, stattfinden. Als Ausrichter steht wiederum die SpVgg Gundremmingen parat.

Landkreislauf als Großveranstaltung ist von Verbot betroffen

„Uns blieb nichts anderes übrig. Alle Gesetzmäßigkeiten sprachen dagegen.“ So kommentierte am Montag BLSV-Kreisvorsitzender Birkner die Entscheidung für eine Absage. Mit Gesetzmäßigkeiten meint Birkner in erster Linie das Verbot aller Großveranstaltungen bis zum 31. August. Darunter falle auch der Landkreislauf, der seit Jahren mit rund 1500 Teilnehmern zu den großen Breitensportevents in Schwaben zählt. Somit habe es keiner größeren Diskussion bedurft. Birkner: „Uns geht es nicht anders als den Veranstaltern anderer Großereignisse“. Ein schwacher Trost.

Eine Verschiebung in den Herbst, wie noch vor ein paar Wochen angedacht, ist nach Ansicht der Kreis-Sportbeauftragten Andrea Högel auch deshalb kein Thema mehr, „weil wir dazu nicht die erforderliche Planungssicherheit haben“. Man wisse nicht, ob die Lage bis dahin eine andere sei und ob die Läufer zu diesem Zeitpunkt in der Stimmung seien, überhaupt mitzumachen.

SpVgg Gundremmingen könnte Landkreislauf im Herbst nicht ausrichten

Mehr bleibt auch der SpVgg Gundremmingen nicht, die bereits einigen organisatorischen Aufwand für eine reibungslose Durchführung der Laufveranstaltung betrieben hatte. Aber auch hier sah man keinen anderen Weg, wie Carsten George, Vorsitzender der SpVgg, gegenüber unserer Redaktion bestätigt. „Die Entscheidung ist richtig“, betont er und versichert, dass der Verein auch im nächsten Jahr alles unternehmen werde, damit die Veranstaltung in positiver Erinnerung bleibe.

Eine Terminverschiebung kam auch für die SpVgg Gundremmingen nicht mehr in Frage. Laut George wäre es eng geworden, weil das Foyer und die Parkplätze des Sportzentrums unter anderem häufig von Hochzeitsgesellschaften genutzt werden und deshalb kaum noch Termine frei seien.

Finanzierung des Landkreislaufs ist gesichert

Nachdem der Landkreislauf im vergangenen Jahr in Hochwang während des laufenden Wettbewerbes wegen einem starken Gewitter abgebrochen werden musste, ist die Absage der 31. Auflage nun ein weiterer Tiefschlag. Högel und Birkner blicken aber mutig in die Zukunft und hoffen, dass die unglücklichen Umstände in den Jahren 2019 und 2020 vielleicht im nächsten Jahr einen Boom auslösen.

Kreisvorsitzender Birkner hat bereits alle Sponsoren über die Absage informiert und viel Verständnis für die Entscheidung erfahren. Er geht davon aus, dass im nächsten Jahr alle wieder dabei sind. Verständnis bekam Birkner auch, als er den Vorsitzenden der GV Eintracht Autenried, Markus Galster, kontaktierte. Der Grund: Die Eintracht war als Landkreislauf-Ausrichter für 2021 vorgesehen, kommt nun aber erst ein Jahr später zum Zug. Birkner: „Da gab es überhaupt kein Problem mit der Verschiebung.“

Auch finanziell müssen sich Veranstalter und Ausrichter nach der Absage des 31. Landkreislaufes keine großen Gedanken machen. „Diesbezüglich“, so Birkner, „entsteht uns kein großer Schaden und der bisher erbrachte organisatorische Zeitaufwand fällt ohnehin finanziell nicht ins Gewicht.“

