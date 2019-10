vor 59 Min.

Der Mangel befeuerte die Fantasie

Warum der Schwabe tickt, wie er tickt, wurde im Kulturgespräch in Thannhausen erörtert.

Von Gertrud Adlassnig

Dem Schwaben wird nachgesagt, er sei der Schotte des europäischen Festlandes, sparsam bis zum Geiz. Die Witze über seine Vorsicht beim Geldausgeben sind Legion. Und natürlich hat jeder Einheimische seine Gruschtschublade in der Küche und die Grutschtecke irgendwo in den Wirtschaftsräumen, denn weggeworfen wird nichts, man weiß nie, wozu man es noch gebrauchen kann.

Im Rahmen des Kulturgesprächs in Thannhausen erläuterte Wolfgang Ott, Kunsthistoriker und Volkskundler aus dem Schwäbischen, in seinem Vortrag „Typisch Schwäbisch Flick-Werk“ den Besuchern „im Schwung“ Ursachen und Auswirkungen der schwäbischen Sparsamkeit: Warum wir ticken, wie wir ticken.

Mangelwirtschaft und Not beherrschten das Handeln der Menschen

Typisch schwäbisch geht es vor allem dort zu, wo die Realteilung die Höfe so klein werden ließ, dass ihr Betrieb das Überleben kaum sichern konnte. Mangelwirtschaft und Not beherrschten das Handeln der Menschen und setzte sich auch in der Mentalität der Schwaben fest. Ott präsentierte Zeugnisse eines gar nicht so lange zurückliegenden Alltags: Zweifarbige Wäscheklammern, zusammengesetzt aus zwei übrig gebliebenen Teilstücken, eine Fliegenklatsche mit Haselnussstiel und gestopfter Schlagfläche, eine Arbeitsjacke aus unzähligen Flicken, die durchaus als heutiges Designerstück durchgehen könnte. Insofern schließt sich der Kreis: Was aus Armut geboren wurde, können heute Gebrauchsgegenstände mit Fantasie und Nachhaltigkeit sein.

In vorindustrieller Zeit, und die reichte in schwäbischen Regionen weit ins 20. Jahrhundert hinein, bildeten Herstellung und Reparatur eine Einheit, so Ott. An Ausgangsmaterial bestand Mangel, denn die Gewinnung war aufwendig. Entsprechend teuer waren die Werkstoffe.

Wegwerfen kam nicht infrage

Die Produkte wurden deshalb von vornherein auf Haltbarkeit und Langlebigkeit ausgerichtet, und ging wirklich einmal etwas kaputt, kam „entsorgen“, also wegwerfen, nicht infrage. Es wurde wieder gangbar gemacht oder umfunktioniert: Der Rechenstiel wurde zum Handfegerstiel, die alte Zarge zum Schürhaken. Mangel befeuerte lange Zeit die Fantasie und den legendären Erfindungsreichtum im Schwabenländle „Der schwäbische Tüftlergeist ist ein Produkt dieser Mangelwirtschaft.“ Abfall gab es nicht.

Es bildeten sich sogar typische Reparatur-Berufe aus, wie der Kesselflicker oder die Störnäherin. Vielen unter den Zuhörern war zumindest letztere noch aus der eigenen Jugend bekannt. Die Vorsilbe „Stör“ trug sie in ihrer Berufsbezeichnung, weil die Näherin keine Zunftangehörige war, also das streng reglementierte Handwerkswesen störte. Die Aufgabe der Störnäherin war dem schwäbischen Geist geschuldet: Flicken. Das Wenden von Hemdkrägen war allgemein üblich, aber die Störnäherin kümmerte sich auch um Arbeitskleidung, Tag- und Nachtwäsche, Tisch- und Bettwäsche: Alles wurden immer wieder ausgebessert und geflickt, oft so lange, bis es nur noch aus einer Zusammensetzung von Flicken bestanden, die schließlich als Flickenteppich enden konnten. Diese Kulturtechnik der Nachhaltigkeit war lange in Vergessenheit, ja in Verruf geraten. Erst in jüngster Zeit besinnen sich umweltbewusste Bürger darauf, die Wegwerfgesellschaft zu hinterfragen, in Repaircafés alte Geräte wieder zum Laufen zu bringen oder Neues aus Altem zu schaffen und unter dem schicken Modewort „upcyclen“ als innovativ vorzustellen.

"Designerlampe" aus einer alten Bratheringsdose

Dabei ist diese Haltung dem Schwaben in Fleisch und Blut übergegangen. Gastgeberin Gertrud Zimmermann-Wejda konnte sogar auf so ein upgecycletes Objekt im „Schwung“ verweisen. Im kleinen Stallfenster, erklärte sie, hänge eine „Designerlampe“. Die hat ihr Vater in der Nachkriegszeit aus einer alten Bratheringsdose vom Feinkostladen gebaut.

Und ein Gast weiß, dass man aus wertlosen Inflationsmünzen prima Beilagscheiben herstellen kann. Aus alten Postkarten hat schon die Großmutter von Wolfgang Ott bunte kleine Schachteln produziert, in denen Erinnerungen oder Schmuck einen würdigen Platz finden: Was anderswo und mit einem anderen Bewusstsein auf dem Müll gelandet wäre, wurde zu neuen, langlebigen Gebrauchsgegenständen umfunktioniert. Dieser sorgsame Umgang mit allen Dingen des täglichen Lebens wurde bereits im 18. Jahrhundert als Grundlage für ein erfolgreiches Wirtschaften angesehen und in Lehrbüchern für den Landmann dargelegt.

Doch die Mehrzahl der Bauern konnte nicht lesen und hatte wohl auch nicht den Zugang zu Fachliteratur. Wolfgang Ott hat durch seine Recherchen herausgefunden, dass es Pfarrer waren, die den Nutzen von Nachhaltigkeit und Voraussicht an die Bauern vermittelten.

Themen folgen