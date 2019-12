vor 16 Min.

Der Orient in Langenhaslach

Gemeinsam werkeln die Krippenbauer aus Langenhaslach an ihren Werken. Wie sie vorgehen.

Von Alois Thoma

Anton Burghard sieht man es an. Er hat große Freude daran, ein Stück Holz zu bearbeiten. Es ist weiches Lindenholz, das in seiner linken Hand liegt. In der rechten Hand hält der 60-Jährige eines der vielen verschiedenen Schnitzmesser, die da vor ihm in einer Schatulle fein säuberlich geordnet sind. Anton Burghard aus Breitenthal-Oberried ist gerade dabei, ein Mosaikteil einer orientalischen Krippe zu bearbeiten. Es ist ein Stück Ziegelsteinmauer, die er Stein für Stein mit seinem Messer ins Holz formt. Der Nebeneffekt der ganzen Prozedur fasst Burghard mit einem kurzen Satz zusammen: „Man vergisst dabei den ganzen Alltagsstress.“

Sie atmen den zwölfmonatigen "Hauch von Weihnachten" ein

Der Geschäftsführer der Langenhaslacher Firma Ortmeier ist sozusagen „Gründungsmitglied“ der losen Vereinigung „Krippenfreunde Langenhaslach“, die es seit zwei Jahren gibt. Zusammen mit dem gleichaltrigen Zimmermeister Ernst Michalka und dem 14 Jahre älteren Rentner Sepp Hartmann (beide aus Langenhaslach) kam die „Zweckgemeinschaft“ zustande. Man kannte sich von verschiedenen Krippenbau- und Krippenschnitzkursen und entschloss sich dann nach dem Motto „Warum zuhause alleine werkeln, wenn es gemeinsam doch mehr Spaß macht“, regelmäßig zum Krippenbauen zu treffen. Vorwiegend in der Werkstatt der Zimmerei Michalka finden seitdem jeden Dienstag fast das ganze Jahr über (mit Ausnahme Juli und August) die schöpferischen Treffen statt. Seit kurzem nehmen daran auch der Bankdirektor Michael Hösle (57) aus Langenhaslach und Herbert Keller (64) aus Breitenthal teil und atmen somit ebenfalls den zwölfmonatigen „Hauch von Weihnachten“ ein.

Mit entscheidend für die regelmäßigen Krippenbauerabende waren die Verbindungen der Schwaben ins Krippenparadies Tirol. In Inzing bei Zirl, eine der Hochburgen des Krippenbaus, haben sie gesehen und erfahren, wie schön es doch ist, gemeinsam etwas in Angriff zu nehmen. Beim dortigen Krippenbauverein, wo Burghard, Hartmann und Michalka als Mitglieder registriert und mehrmals im Jahr zu Gast sind, ist es Tradition, dass man gemeinsam zu Werke geht. Bei diesen Treffen holt man sich natürlich auch Ideen und lernt neue Techniken der Inzinger.

Linden- und Zirbelkieferholz wird in mühevoller Kleinarbeit bearbeitet

Gemeinsam in Angriff genommen wird gegenwärtig in der Zimmermanns-Werkstatt eine orientalische Krippe. Ernst Michalka hat sich diese gewünscht. Es ist dann seine dritte. Bei Bedarf wird zunächst aus Styropor ein grober Prototyp hergestellt, um sich die Proportionen für den Bau mit Holz besser vorstellen zu können. Der Rohbau, bestehend aus Mehrschichtplatten, steht bereits in groben Zügen. Was jetzt folgt sind die Feinheiten. Das heißt: Rundbögen für Fenster, zweiteiliges Stadttor und vieles andere mehr werden aus Linden- und der nicht ganz billigen Zirbelkiefer in mühevoller Kleinarbeit hergestellt. Dazwischen wird das Werk immer wieder von ihren Schöpfern begutachtet und notfalls geändert. Der künftige Besitzer der Krippe hat hier natürlich das letzte Wort. Wenn alles seinen Platz hat, dann folg der letzte Schliff durch die Fassung mit Trocken- und Acrylfarben. Natürlich machen sie alles selbst. Lediglich den Hintergrund lassen sie anfertigen.

Etwa ein halbes Jahr wird es dauern, bis die orientalische Krippe von Ernst Michalka fertig ist. So lange hat die Crew auch an der „Orientalischen“ von Anton Burghard gearbeitet. Etwas weniger Zeitaufwand erforderte die Wurzelkrippe, die für Michael Hösle zu dessen Einstand gefertigt wurde. „Das Schöne ist, dass wir zeitlich keinen Druck haben“, sagt Ernst Michalka. Und er betont auch, dass jede Krippe ein Unikat ist und keine der anderen gleicht. Krippen zu bauen, um sie dann zu verkaufen, das kommt für das Quintett nicht in Frage. „Da steckt so viel Zeit drin, das würden die wenigsten bezahlen“ vermutet Michalka. Auch arbeite man nicht auf Bestellung, man sei auch so über ein Jahr hinaus verplant. Gäste, die sich von dem Erfahrungsschatz der Krippenbauer inspirieren lassen möchten, sind aber gerne willkommen.

Irgendwann könnten die Krippen auch der Öffentlichkeit präsentiert werden

Werden etwa die Kasten-Schneekrippe, Szenenkrippe, Wurzelkrippe, die orientalischen Krippen und die Krippe im Mostfass mit den selbst geschnitzten bzw. gekauften handgefertigten Figuren auch einmal der Öffentlichkeit präsentiert? Dies schließen die fünf Krippenbauer nicht aus. In den Jahren 2012 und 2017 fanden im Pfarrstadl in Langenhaslach schon Ausstellungen mit Krippen aus dem ganzen Dorf statt. Geht es im Fünf-Jahres-Rhythmus weiter, dann wäre im Jahr 2022 die nächste Schau dran. „Genau das haben wir bereits ins Auge gefasst“, versichert Ernst Michalka, was die Krippenfreunde in Mittelschwaben sicherlich mit Freude zur Kenntnis nehmen dürften.

