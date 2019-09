00:30 Uhr

„Der Palmölkompass“ gibt Orientierung

Ein indonesischer Palmöl-Farmer hält die Früchte einer Ölpalme in den Händen. Der Anbau von in Nahrungsmitteln und Kosmetik verwendetem Palmöl hat verheerende Folgen für die Artenvielfalt.

Frank Nierula liest im Weltladen aus seinem Buch und gibt Auskunft über ein komplexes Thema

Der Weltladen Krumbach beteiligt sich auch dieses Jahr wieder am Krumbacher Literaturherbst.

Mit Frank Nierula konnte der Autor des Buches „Der Palmölkompass“ gewonnen werden. Der Autor hat zusammen mit Frauke Fischer dieses sehr interessante Buch geschrieben. Nierula wird nicht nur aus dem Buch lesen, sondern auch über andere Problematiken in diesem Zusammenhang sprechen. Palmöl ist in großen Mengen verfügbar, haltbar und billig in der Herstellung, verursacht aber gravierende ökologische Schäden.

Es ist seit Jahren das meistgehandelte Pflanzenöl auf dem Weltmarkt. Nur die Produktion hat dramatische Auswirkungen auf die tropischen Regenwälder. Der Regenwald wird abgeholzt, vernichtet und zugunsten immer neuer riesiger Plantagen aufgegeben.

So finden wir das Öl laufend in unserem täglichen Leben, ohne dass es uns bewusst ist. Das Palmöl ist allgegenwärtig, im Badezimmer, beim Frühstück sowie in Reinigungs- und Körperpflegemitteln, im Biodiesel und in Zahncremes. Also in Produkten, in denen wir es nicht vermuten würden, nur das Kleingedruckte auf der Inhaltsliste gibt Auskunft und das nicht immer klar. Während der Aufstieg der Ölpalme viele Menschen reich gemacht hat, stehen auf der anderen Seite sehr viele Verlierer.

Dazu gehören Menschen, vor allem auch Kinder, die oft unter extrem schlechten Bedingungen auf den Plantagen arbeiten müssen. Ebenso auch die Menschen, deren Land zur Produktion von Ölpalmen enteignet wurde. Schließlich entstehen durch den Verlust von Ökosystemen in den Anbauregionen unmittelbar negative Effekte auf die Menschen sowie langfristig negative soziale Auswirkungen durch den Klimawandel. (zg)

für Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr. Weltladen und Stadtbücherei, Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Die Veranstaltung wird gefördert aus Mitteln der Bayerischen Staatskanzlei „Eine Welt Netzwerk Bayern“.

