Der Pfarrhof in Thannhausen soll zum Verwaltungszentrum werden

Der Pfarrhof in Thannhausen wird erweitert. Unter anderem wird der Anbau auf der Nordseite (links im Bild) aufgestockt. Der gesamte Anbau erhält eine Holzverkleidung.

Plus Auch im Außenbereich des Gebäudes in Thannhausen gibt es Veränderungen. Was genau mit dem Pfarrhof geplant ist und wann die Arbeiten beginnen sollen.

Von Markus Landherr

Rund zehn Wochen ist Pfarrer Florian Bach als Leiter der neuen Pfarreiengemeinschaft Thannhausen-Ursberg im Amt. Jetzt steht schon die erste größere Baumaßnahme an. Im Zuge der Zusammenlegung der Pfarreien wird der Pfarrhof in Thannhausen ertüchtigt. Das Ziel sei, das Gebäude zu einem zweckmäßigen Verwaltungszentrum auszubauen, so Pfarrer Bach.

Zum einen erhöhe sich durch die Zusammenlegung der Pfarreien die Zahl der Mitarbeiter. Zum anderen hatte beispielsweise die Gemeindereferentin Martina Pawlitschko-Lidl seit vielen Jahren im örtlichen Pfarrheim ein Büro als Notlösung. „Es macht Sinn, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem gemeinsamen Ort arbeiten. Das schafft Effizienz und sorgt für kurze Wege“, sagt Bach.

Neues Verwaltungszentrum in Thannhausen soll barrierefrei werden

Geplant sind laut Architektin Monika Wiesmüller-Schwab zusätzliche Büroräume im Erdgeschoss sowie die Umgestaltung des Eingangsbereichs. Auch im ersten Obergeschoss sind Verwaltungsräume geplant. „Es wird neue Innentüren geben und eine Trennung von privaten und dienstlichen Räumen“, sagt Wiesmüller-Schwab. Deshalb wird die Wohnung für Pfarrer Bach im Dachgeschoss entstehen. Hierfür sind Sanierungs- und Umbaumaßnahmen notwendig, da das Dachgeschoss bisher nicht ausgebaut ist. Geplant sind mehrere Dachgauben und die Aufstockung des Anbaus auf der Nordseite. Das Dach muss außerdem isoliert werden. Die Dacheindeckung sei noch relativ neu, sagt Kirchenpfleger Josef Kirschenhofer. Sie werde deshalb wieder verwendet.

Auch im Außenbereich gibt es Veränderungen. „Wir werden den Zugang zum Pfarrhaus barrierefrei gestalten“, erläutert Pfarrer Bach. Im Zuge der Umgestaltung der Christoph-von-Schmid-Straße, die im nächsten Jahr ansteht, wird außerdem der marode Zaun des Pfarrhofs erneuert. Monika Wiesmüller-Schwab freut sich, als Thannhauserin am Umbau des Pfarrhofs mitwirken zu können. Anfang September sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Dann wird Pfarrer Florian Bach auch seine neue Wohnung beziehen können. Aktuell wohnt er im Ursberger Haus St. Salvator. Kaplan Malachi Anum Terfa wird wie bisher im dortigen Pfarrhof wohnen. Auch das Ursberger Pfarrbüro bleibt als Außenstelle erhalten. Dort wird stundenweise eine Pfarrsekretärin vor Ort sein.

