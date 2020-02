22:03 Uhr

Der Rosenmontag wird zum Krumbacher Faschingshöhepunkt

Krumbacher Faschingsgilden boten in Krumbachs Zentrum einmal mehr ein mitreißendes Programm. Dabei spielte auch ein besonderes Jubiläum eine große Rolle.

Von Elisabeth Schmid

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss“: Mit diesem und weiteren bekannten Songs von Udo Jürgens feierten die Rosenmontagswitwen tanzend und singend am Rosenmontag-Abend auf dem Marktplatz ihren 66. Geburtstag. Es herrschte ausgelassene Partystimmung. Tom Mattausch heizte den Besuchern schon früh am Abend musikalisch so richtig ein.

Die Kindertanzgruppen aus Bedernau und Waldstetten zeigten mit viel Schwung ihr tänzerisches Können. „Für den Nachwuchs der Gardetänzerinnen ist gesorgt“, meinte Mattausch gut gelaunt. Der Höhepunkt der Faschingsveranstaltung war dann der festliche Einzug der vier Faschingsgilden. Mit Fackeln und Musik zogen die Gilden auf den Marktplatz und versammelten sich auf der Bühne.





Mit bunten Kostümen und Trommeln

Die Weissahoarer Giggalesbronzer beeindruckten mit ihren Kostümen und ihrem Trommeln die Besucher. Vor allem die bunten Kostüme mit den Hörnern auf ihren Helmen erinnerten an die Wikinger. Die Schlorper hatten ein lustiges Programm. Man sah die Köpfe, die Beine waren Puppen. Sie sangen und performten Songs von bekannten Schlagersängern wie Wolfgang Petry oder Helene Fischer. Auch Heintje war dabei, er sang nicht von seiner Mama, sondern von der lieben Oma. Der Tanz „Amore“ von DJ Ötzi begeisterte die Zuschauer. Auch die Gaudiweiber brachten die Gäste zum Mitsingen und Mittanzen.

Ab und zu kam es zu Stromausfällen, aber dies wurde von Thomas Mattausch oder auch vom Oberschlorper Gerhard Ringler mit viel Charme und guter Laune überbrückt. Die Besucher sahen es gelassen und freuten sich, wenn das vielseitige Programm der Faschingsgilden wieder weiterging. Unter den Gästen waren auch viele Kinder, überhaupt war das Publikum bunt gemischt.

Viele Gäste waren fantasievoll verkleidet und feierten den Rosenmontag ausgelassen und bei bester Stimmung. Verschiedene Stände boten Wein, Würstchen und andere Leckereien an.

