vor 53 Min.

Der Schwan zieht wieder seine Runden in Stoffenried

So gelungen war das Dorffest am Stoffenrieder Weiher.

Trotz schlechtester Wetterprognosen konnte bei optimalen Temperaturen nahezu perfekt am ringsum bunt beleuchteten Dorfweiher in Stoffenried gefeiert werden. Die Musikkapelle Attenhofen konnte Samstagabend vor vollzählig gefüllten Garnituren die Besucher begeistern. Nachdem Pater Joachim den Festgottesdienst wegen des Regens in der Pfarrkirche mit dem Musikverein Wiesenbach feierte, kam danach gutes, warmes Wetter heran und lockte die Besucher zum Mittagessen. Großer Andrang der von weit her kommenden Besucher herrschte dann zum Schwäbischen Musikantentreffen. Abwechselnd unterhielten die Musikgruppen am Weiher und im Garten der Kreisheimatstube die fröhliche Schar.

Schwan zieht im Weiher majestätisch seine Runden

Für Kinder und Schaulustige war einiges geboten. Die Tanzvorführungen des Günzburger Brauchtumsvereins aus dem Mittelalter stießen auf großes Interesse. Wie gewohnt gingen Torten, Kiachla und Rosenküchle reißend weg. Stets voll besetzt zog der Schwan im Weiher majestätisch seine Runden. Die Musikkapelle Ellzee begeisterte am Sonntagabend mit elanvollem Spiel ihre Fans. Einsetzender Nieselregen beendete dann für Besucher ohne schützenden großen Weiherfestschirm ein überaus gelungenes Weiherfest. (zg)

