Der Sportverein Billenhausen wird 70

Ein paar fußballbegeisterte junge Billenhauser gaben den Anstoß. Am Wochenende wird in Billenhausen groß gefeiert.

Im Jahr 1949 wurde der Sportverein Billenhausen (SVB) von ein paar tatkräftigen und fußballbegeisterten jungen Männern gegründet. Durch Engagement und Durchhaltevermögen von vielen Helfern wurde der SVB eine Institution in Billenhausen, die vor allem zu Beginn begeistert angenommen wurde. In der Anfangszeit wurde vornehmlich dem Fußballspiel gefrönt.

Auch wegetechnische Hindernisse wurden von den Fußballern ohne Murren gemeistert. Der Fußballplatz, der sich damals in der Dorfmitte befand, war von den Duschen weit entfernt. Nach dem Neubau des Sportheimes im Jahre 1983 kamen nach und nach diverse Sparten dazu, die das Angebot des SVB bereichern. Von Damengymnastik über Herrengymnastik bis hin zu Nordic Walking und den Stadl-Radlern bietet der SVB nun für alle Altersklassen sportliche Betätigungen an.

Gottesdienst in der Maschinenhalle von Max Miller in Billenhausen

Der SVB hat wie alle Vereine mit dem fehlenden Nachwuchs zu kämpfen. Deshalb hat Jugendleiter Tobias Broll eine kleine Mannschaft zusammengesucht, die sich einmal in der Woche trifft, um den Kleinen den Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Trotz einiger schwieriger Jahre und der ständigen Angst vor Abmeldung hat es der SVB geschafft, immer eigenständig zu bleiben. Ohne ehrenamtliche Helfer, Vorstände, Trainer, Mitglieder, Übungsleiter und allen, die in irgend einer Weise dem Sportverein unterstützt haben, wäre dies natürlich nicht möglich gewesen.

Um diese großartige Leistung zu feiern, veranstaltet der Sportverein Billenhausen ein kleines Fest, zu dem die Bevölkerung von Billenhausen und auch der Umgebung eingeladen ist. Mit einem Gottesdienst, der am 7. September um 18 Uhr in der Maschinenhalle von Max Miller, An der Eiche, beginnt, startet die Festlichkeit. Im Anschluss daran findet ein gemütliches Beisammensein für alle bei Speis und Trank statt. (pm)

