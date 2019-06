06:00 Uhr

Der Stutzen des Hohenraunauer Wirts als erste Vereinswaffe

Ganz in Festtracht präsentieren sich hier die Auerhahnschützen von Hohenraunau. Am Wochenende feiert der Verein sein 100-jähriges Jubiläum.

Der Schützenverein Auerhahn Hohenraunau feiert dieses Wochenende 100-jähriges Vereinsjubiläum

Von Manfred Keller

Eine zielsichere Hand, ein auf den Punkt gezielter Blick und das nötige Sportlerglück: Das sind die wesentlichen Komponenten, derer sich Schützen bedienen, wenn sie im schießsportlichen Wettstreit die Besten unter sich ermitteln. Die in Schützenvereinigungen und -vereinen organisierten Sportschützen repräsentieren Brauchtum, verbinden sportlichen Wettstreit mit gewachsenem Vereinsleben und pflegen den Gemeinschaftssinn. Dies gilt allgemein für Stadt, Kreis und Region. Und jetzt speziell für die Auerhahn-Schützen in Krumbachs höchstgelegenem Ortsteil Hohenraunau: Die Auerhahn-Schützen erinnern an ihre 100-jährige Geschichte und sind in Jubiläumsfeier-Laune. Darum haben die Hohenraunauer dieses Wochenende (Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni) ein kleines Festprogramm vorbereitet, um mit der Dorfgemeinschaft, mit Gleichgesinnten und Besuchern aus Schützengau und der Region zu feiern: Am Samstag (ab 19 Uhr) beim Bierabend mit Livemusik, am Sonntag beginnt der Jubiläums-Feiertag mit dem Festzug zum Gottesdienst (8.15 Uhr) und mündet in die Feier des Patroziniums am Friedhof. Die musikalische Gestaltung obliegt der Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer. Die Musici sind auch beim folgenden Frühschoppen präsent, dem Mittagstisch (ab 12 Uhr) und spielen zum Festausklang auf, bei Kaffee und Kuchen (beginnend ab 14 Uhr).

Schützengilden werden allgemein als Traditionsvereine deklariert und in der Tat reichen die Wurzeln weit zurück in die Landesgeschichte – freilich ursprünglich nicht erkennbar als Sportschützen.

Aus Bürgerwehren bildeten sich die ersten Schützengilden. Dienten Schützenvereinigungen also ursprünglich der Wehrbereitschaft der Bürger, so ist das längst vergangene Geschichte. Heute dienen die Schützenvereine dem friedlichen schießsportlichen Wettstreit und der Pflege kameradschaftlicher Gemeinschaft. Diese Entwicklung hat auch der Schützenverein Hohenraunau durchlaufen: Gegründet wurde der Verein nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 1919. Die Gründungsversammlung damals fand im Gasthaus Mayer statt, dessen Wirt dem Verein auch prompt seinen eigenen „Stutzen“, quasi als Grundausstattung, zur Verfügung stellte. Die Anschaffung der ersten für den Schießsport tauglichen Gewehre stemmte der junge Verein dann nach und nach durch den Erlös aus verschiedensten Vereinsaktivitäten.

Nach kriegsbedingter Unterbrechung wird die Neubelebung in der Vereinschronik als Wiedergründung beschrieben und ist datiert unterm Nachkriegsjahr 1950. Nette Parallele dabei zur Erstgründung: Auch beim Neustart gab’s für die Aktiven zunächst keine Gewehre. Wieder war es der Vereinswirt, diesmal Benedikt Rietzler, der den ersten „Stutzen“ zum Üben und Schießen bereitstellte. Die Kräfte der Vereinsaktiven konzentrierten sich darauf, einem „armen Verein wieder auf die Beine zu verhelfen“, wie ein Chronist bemerkte.

Einst gab es Theateraufführungen und Schützenbälle in Hohenraunau

Unter der Ägide des damals zum ersten Vorsitzenden des Schützenvereins Hohenraunau gewählten Hermann Wetzler sollte der aufstrebende Dorfverein kontinuierliche Aufbauarbeit leisten: Theateraufführungen, Schützenbälle, Waldfeste und Preisschießen sorgten wie wohl schon in den Ur-Gründertagen dafür, der Flaute in der Vereinskasse ein bisschen Aufwind zu verschaffen. Will heißen: Die Aktivitäten der „Auerhahn“-Schützen auf sportlicher Ebene und nicht minder erfolgreich auf gesellschaftlichem Parkett und im geselligen Bereich haben dazu beigetragen, eine solide – auch finanzielle – Grundlage für das Vereinsgeschehen zu liefern und dem Verein in seinem beständigen Wachstum eine gesunde Stabilität zu verleihen.

Ein Markstein in der Schützenvereins-Historie ist im Kalender des Jahres 1969 die Weihe der von Jagdpächter und Ehrenmitglied Alfred Berthele gestifteten Schützenfahne. Fortan nannte sich die Hohenraunauer Schützengemeinschaft dann auch „Auerhahnschützen“. Der Name sollte zum Prädikat werden. Eine Sorge der späteren Jahre galt dem Schützenheim, nachdem das bisherige Vereinslokal bei Rietzler seinen Gastwirtsbetrieb im Ort aufgab, die Schützen sich zur Herbergsuche aufmachten.

Schützenhilfe im wahren Wortsinn leistete die Stadt Krumbach und bot an, das ehemalige Gemeindehaus für die Vereinsnutzung zur Verfügung zu stellen. Lebendiger Idealismus, „Renovierungsdrang“ und mustergültiger Gemeinschaftssinn ließen im Jahr 1974 aus dem Gemeindehaus in freiwilliger Arbeitsleistung der Auerhahn-Aktiven ein schmuckes Schützenheim entstehen. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, sich auf sportliche Aktivitäten und Leistungen zu konzentrieren, was unter der mittlerweile von Stadtrat Ludwig Simon übernommenen Vereinsleitung auch kontinuierlich gelang, und wie dies auch unter der Regie von Simon-Nachfolger Kurt Schlosser zum Vereinswohl der Fall war.

2019, im Jahr des 100-jährigen Bestehens des Schützenvereins Auerhahn Hohenraunau, steht Schützenmeister Christian Kiederle einem fest im Ort und der Dorfgemeinschaft verwurzelten Verein vor, dem 85 Mitglieder angehören.

Die Aktivitäten der „Auerhahn“-Schützen sind auf sportlicher Ebene und mit gesellschaftlichen und geselligen Bereich vielgestaltig erfolgreich. Auch mit der Ausrichtung der jetzigen Jubiläumsfeier werden sie einmal mehr „ins Schwarze treffen“.