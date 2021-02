06:00 Uhr

Der Waltenhauser Ortsteil Weiler bekommt ein neues Baugebiet

Plus In dem Ortsteil von Waltenhausen gibt es bislang kein ausgewiesenes Bauland. Das will die Gemeinde nun ändern. Es gilt dafür allerdings noch ein Problem zu lösen.

Von Werner Glogger

Rund zwei Kilometer südlich von Waltenhausen liegt der Ortsteil Weiler und ist mit 600 Meter nicht nur der höchstgelegene und südlichst gelegene Ort im Landkreis Günzburg, sondern weist neben einer guten Infrastruktur auch ein reges Dorf- und Vereinsleben auf. Nicht so gut sah es bisher für Bauwillige aus, denn es gab außer Leerständen im Ort kein ausgewiesenes Bauland. Mehrfach hat sich deshalb Weilers Ratsmitglied Gebhard Daiser für eine Verbesserung der Situation eingesetzt.

Mit einem etwa 2850 Quadratmeter großen Grundstück, das die Gemeinde schon vor einiger Zeit erworben hat, bietet sich jetzt an, ein Baugebiet auszuweisen. Es schließt sich direkt am westlichen Ortsrand an einige Bestandsgebäude an und liegt in der Nähe der Straße „Jägerberg“. Einheitlich begrüßte der Gemeinderat in der ersten Sitzung im neuen Jahr die geplante Maßnahme und befasste sich eingehend mit den Möglichkeiten zur Umsetzung.

Neues Baugebiet: VG Krumbach greift Waltenhausen unter die Arme

Hilfestellung erhielt das Gremium vom Geschäftsstellenleiter der VG Krumbach, Dieter Gumpinger, der die örtlichen Gegebenheiten mittels Lageplan in einer Bildpräsentation vorstellte. Obwohl in der näheren Umgebung des betreffenden Grundstücks Wasserleitung, Regenwasserkanal und Stromversorgung vorhanden sind, ergibt sich bei der Zufahrt beziehungsweise Erschließung ein Problem, das es zu lösen gilt.

Gumpinger schlug mehrere Lösungen vor und benannte Vor- und Nachteile. So wäre eine Erschließung der Baugrundstücke über eine öffentliche Straße von der Jägerbergstraße abgehend möglich, aber mit 100 Meter ist diese relativ lang und damit sehr kostenintensiv. Hinzu komme, dass sich die angrenzenden Altanlieger an den Erschließungskosten beteiligen müssten, ohne nennenswerte Vorteile zu haben. Als weitere Varianten nannte Gumpinger: Verzicht auf eine öffentliche Zufahrtsstraße (Verkauf der Fläche an die beteiligten Eigentümer) und damit Ausweisung als Privatweg; Errichtung einer öffentlichen Zufahrt von Westen her über den asphaltierten Feldweg, was jedoch mit dem Landratsamt abgeklärt werden müsse.

Bis zu sechs Grundstücke könnten im Ortsteil Weiler entstehen

Als Variante vier biete sich die Errichtung einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche von Norden an. Aus Sicht des Gemeinderates wäre dies die sinnvollste Erschließung. Hier besteht aber das Problem, dass von einem privaten Grundstückseigentümer etwas Grund benötigt wird. Mit ihm müssten noch Verhandlungen geführt werden, wobei der Bürgermeister nach bisherigen erfolglosen Gesprächen doch noch auf ein positives Ergebnis hofft, zumal aus Sicht der Gemeinde durch den Tausch oder Verkauf dem Eigentümer zahlreiche Vorteile entstünden.

Momentan könnten auf dem gemeindeeigenen Grundstück vier Bauplätze ausgewiesen werden. Ein angrenzender Nachbar hat bereits signalisiert, dass die Gemeinde noch einen Grundstücksstreifen dazu erwerben kann, sodass nochmals zwei weitere Baugrundstücke entstehen können. Übereinstimmend beauftragten die Ratsmitglieder Bürgermeister Rampp, die erforderlichen Verhandlungen zu führen.

