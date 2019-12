vor 20 Min.

Der Weihnachtsmarkt beim Gasthof Munding lädt zum gemütlichem Verweilen ein

Am ersten Adventswochenende konnte man im Biergarten Glühwein und anderes genießen.

Von Elisabeth Schmid

Am ersten Advenstwochenende war der Weihnachtsmarkt vom Gasthof Munding für die zahlreich erschienen Besucher geöffnet. Glühwein und Bratwürste lockten die Gäste an die Stände. Der Weltladen bot faire Waren an und an einem Büdchen gab es leckeren Honig zu kaufen. Ein offenes Feuer loderte und gab angenehme Wärme ab. Die Zuschauer liebten diese Lagerfeueratmosphäre. Besonders die Kinder waren von dem Feuer fasziniert. Es fanden sich Freunde und Besucher zu einem gemütlichen Treffen zusammen um zu plauschen und vom Alltag mal abzuschalten.