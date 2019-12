05:03 Uhr

Der Wunschbaum lässt Kinderwünsche wahr werden

Am Tag vor Heiligabend gab es im Thannhauser Rathaus eine vorgezogene Bescherung.

Am Tag vor Heiligabend herrscht im Rathaus Thannhausen schon eine sehr besinnliche Stimmung. Im Eingangsbereich des Rathauses trafen sich Familien und Kinder für eine vorgezogene Bescherung.

Die Augen der Kinder sind groß, als sie die Vielzahl an Geschenken unter dem Baum entdecken. Seit nunmehr fünf Jahren können Bürger in Thannhausen an den vor dem Rathaus stehenden Wunschbaum einen Wunsch aufhängen lassen und jemand Fremdes kann diesen Wunsch erfüllen. Auch dieses Jahr hingen am Thannhauser Wunschbaum mehr als 60 verschiedene Wünsche. Unter den Wünschen in diesem Jahr gab es unter anderem Meerjungfrauenflossen, einen Bastelkoffer, Lego-Steine und vieles mehr. Eine große Anzahl an Wünschen wurde dieses Jahr auch persönlich übergeben. Vielen der Schenkenden war es wichtig, die Beschenkten persönlich kennenzulernen, um auch ihren eigenen Kindern zu vermitteln, was Achtsamkeit und Nächstenliebe bedeutet.

Alle von anonymen Spendern erfüllten Wünsche konnten am Tag vor Weihnachten den Beschenkten im Rathaus übergeben werden. Durch eine immer wiederkehrende Bargeldspende war es ebenfalls möglich, fast alle noch übrigen Wünsche zu erfüllen.

Die Stadt Thannhausen möchte sich auch im Namen der Beschenkten bei allen Spenden recht herzlich bedankten. (zg)

