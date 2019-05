05:30 Uhr

Der Zauber ihrer Keramik aus Mindelzell liegt im Detail

Viel künstlerisches Potenzial zeigt die Frühjahrsausstellung von (von links) Stefan Pilz, Silvia Maier und Andrea Pilz in der Stadl-Galerie in Mindelzell.

Wie Andrea und Stefan Pilz ihre Keramik immer wieder neu beleben. Auch die Malerin Silvia Maier wird wird Bilder bei der Frühjahrsausstellung in der Stadelgalerie in Mindelzell präsentieren.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

„Der Zauber steckt immer im Detail.“ Der berühmte Satz von Theodor Fontane zieht sich wie ein Leitmotiv durch die Frühjahrsausstellung in der Stadl-Galerie Pilz in Mindelzell. Auch langjährige Besucher der Ausstellung und Kenner der kunstvoll gestalteten Gebrauchskeramik aus der Werkstatt von Stefan und Andrea Pilz werden viel Neues zu entdecken haben, wenn sie den Blick auf das Detail richten. Bekannte Muster und Symbole werden variiert, die Formen anders zusammengestellt. Eine Augenweide sind neu entwickelte, raffinierte Dekore, die grober Leinwand oder alten Landkarten nachempfunden sind. Großen Wert legen die beiden Künstler auf die Harmonie der Farben und vor allem auf die Stimmigkeit der Proportionen.

Wie ein Mindelzeller nach idealen Proportionen sucht

An einer neuen Skulptur veranschaulicht Stefan Pilz die Suche nach der idealen Proportion. Einen vorher bearbeiteten Schwemmholzstiel bestückte er mit knallroten Spitzen: Ob und wie die Skulptur wirkt, das hängt ganz entscheidend von der Anordnung der Spitzen ab, von der Menge, der Dichte und davon, wie der Stiel als tragendes Element noch in Erscheinung tritt. Schwemmholzskulpturen sind nach wie vor eine Leidenschaft von Stefan Pilz und er bearbeitet sie so, dass sie der Fantasie Steilvorlagen bieten, Figürliches zu entdecken. Fische, Vögel oder Hundeköpfe lassen sich erkennen, die dann mit artifiziellen Miniskulpturen kombiniert werden, wobei Natur und Künstliches viele Wechselbezüge zulassen.

Mit von der Partie ist bei der Frühjahrsausstellung erneut die Malerin Silvia Maier. Ihre Bilder seien mehr denn je das Ergebnis ihres Empfindens und Erspürens, erklärt sie über ihre Kunst. Wer ihre bisherige Produktion kennt, kann ihre konsequente Entwicklung hin zu einem persönlichen Stil verfolgen. Silvia Maier kultiviert und vollendet ihre Fähigkeit, Acrylgemälden die Leichtigkeit und das Schwebende von Aquarellen zu verleihen.

Und auch ihr Gestus des Unbestimmten, des Erspürens der Grenze zwischen dem Gegenständlichen und dem Abstrakten, versetzt den Betrachter in den lustvollen Zustand, Formen zu erkennen und sie wieder loszulassen und erneut zu suchen.

Die Ausstellung „Kunst und Kunsthandwerk in der Stadl-Galerie Pilz“ in Mindelzell ist am 11. und 12. Mai jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.