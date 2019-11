vor 34 Min.

Der Ziemetshauser Christkindlesmarkt naht

Anlässlich des Christkindlesmarktes in Ziemetshausen wird das Museumsgelände vom 6. bis 8. Dezember wieder in ein Weihnachtsdorf verwandelt.

Das Museumsgelände in Ziemetshausen verwandelt sich zum Christkindlesmarkt.

Zum 13. Mal werden die Hütten im Ziemetshauser Weihnachtsdorf aufgestellt – traditionell am zweiten Adventswochenende und seit einigen Jahren auf dem dafür bestens geeigneten Museumsgelände „bei de Hölzerne“ und im Hof des Webereimuseums. Mit seinem besonderen Flair ist der Ziemetshauser Christkindlesmarkt Anziehungspunkt für Jung und Alt, für Gäste aus nah und fern geworden.

Musikvereinigung eröffnet den Christkindlesmarkt

Wie in jedem Jahr eröffnet die Musikvereinigung nach der Begrüßung durch Bürgermeister Anton Birle den Christkindlesmarkt. Auch heuer wird das weihnachtliche Dorf mit seinen liebevoll dekorierten Hütten im adventlichen Glanz und nostalgischem Flair erstrahlen. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot an Ständen und Buden, betrieben von Ziemetshauser Vereinen, Unternehmen und Institutionen sowie Kunsthandwerkern aus der Region. Natürlich gibt es auch viel Kulinarisches. Denn was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne weihnachtlichen Duft von warmen Getränken und anderen köstlichen Gaumenfreuden. Schnitzereien aus Holz, Handarbeiten, aber auch Ungewöhnliches aus Holz oder in Rostoptik und ein Lagerfeuer, nicht nur für Kinder, werden angeboten. Auf dem zwölf Meter hohen verglasten Aussichtsturm hat man einen herrlichen Blick über das Weihnachtsdorf und die nächtliche Gemeinde.

Im Stegmannhaus und im Webereimuseum findet man Patchwork, genähte Weihnachtsdeko, selbst gebastelte Kasperle, Perlensterne, Socken, Mützen, Schals, Geschenke aus Stoff, handgestricktes für Puppen, Babys, Kinder und Erwachsene, weihnachtliche Deko für drinnen und draußen sowie Socken, Mützen, Schals, Geschenke aus Stoff. Marianne Mehrl bastelt mit den Kindern.

Täglich Attraktionen im Webereimuseum

Im Obergeschoss des Webereimuseums findet man Windlichter, magnetische Lesezeichen, Traumfänger, Engel, Sterne ,Schmuck, Filzschuhe, überfilzte Seifen, Schleifenbäume, Weihnachtliches, Bascetta-Sterne, Karten und Weihnachtskugeln. Gabriele Rosal Heinze liest Geschichten von „Mutter Erde“ und malt Bilder für Kinder. Täglich gibt es Attraktionen im Webereimuseum und Stegmannhaus wie Märchen erzählen, Plätzchen backen, Schafe im Stegmannhof u.v.m. Die Öffnungszeiten des Weihnachtsdorfs sind: Freitag, 6. Dezember, 18 bis 20.30 Uhr, Samstag, 7. Dezember, 16 bis 20.30 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, 15 bis 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Parkmöglichkeiten bestehen hinter der Taferne und auf dem Wendehammer am Ende der Mühlstraße rechts hinter dem Haus Julia des Dominikus-Ringeisenwerks. Der Fußweg zum Christkindlesmarkt ist ausgeleuchtet. (vop)

