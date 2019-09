vor 24 Min.

Der große Spaß bekommt eine Fortsetzung

Die Theatergruppe der DJK Breitenthal knüpft an Vorjahreserfolg an

Mit ihrem neuen Theaterstück schlägt die Theatergruppe der DJK Breitenthal eine Brücke zum Stück des letzten Jahres. Zum 30-jährigen Bestehen der Theaterabteilung wird erstmals unter der Regie von Markus Lecheler die Komödie „Auch das noch ... oder Fortsetzung folgt!“ von Ronny Sunters inszeniert. So öffnet sich auch in diesem Jahr im November im Vereinsheim Breitenthal acht Mal der Vorhang. Dabei erwartet die Zuschauer in Breitenthal die erste Aufführung des Stücks in Deutschland.

Ein Jahr ist vergangen … auch auf der Bühne. Der Schauplatz, das Hotel Schwäbischer Hof, hat weiter an Qualität eingebüßt. Zunehmend baufällig und renovierungsbedürftig wurde es von Peter und Martina Feller übernommen, die nun alle Hände voll zu tun haben, das Hotel wieder in Schuss zu bringen. Mit übernommen haben sie den langjährigen Portier Albert Gabel, der sich nach Kräften bemüht, im organisatorischen Chaos den Überblick zu behalten, da das einzige bezugsfertige Zimmer an drei Gäste gleichzeitig vergeben wurde. (zg)

gibt es ab Montag, 7. Oktober, um 18 Uhr wieder bequem auf zwei Wegen. Wie in den Vorjahren können unter 0162/4849667 (keine SMS) von Montag bis Freitag zwischen 18 und 19 Uhr sowie per E-Mail Karten für die acht Spieltermine reserviert werden. Letztere sind der 9., 15., 16., 22. und 23. November (jeweils um 20 Uhr), der 17. und 24. November (jeweils um 18 Uhr) sowie der 10. November um 14 Uhr. Weitere Informationen zur Reservierung per E-Mail gibt es im Internet unter www.theater.djkbreitenthal.de

