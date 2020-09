12:38 Uhr

Der kleine Drache Kokosnuss besucht Krumbach

Das Heimatmuseum in Krumbach zeigt eine Ausstellung rund um das Werk des Autors und Illustrators Ingo Siegner.

Von Elisabeth Schmid

Über 30 Bücher über den kleinen Drachen Kokosnuss gibt es – geschrieben und illustriert von Ingo Siegner. Im Rahmen des Literaturherbstes ist nun im Heimatmuseum Krumbach eine Ausstellung mit Zeichnungen von Ingo Siegner zu sehen.

Birgit Fleiner, Leiterin der Bücherei in Krumbach, möchte so Kindern und auch Erwachsenen die Werke des Illustrators zugänglich machen. Anita Roth, Leiterin des Heimatmuseums, zeigte sich begeistert und so kam es dann auch, dass sich eine kleine Gruppe von Kindern im Alter von circa sechs Jahren zu einer „inoffiziellen Vernissage“ im Heimatmuseum einfand, um dort die Ausstellung zu besuchen.

In der Mitte des Ausstellungsraums waren Sitzflächen aufgebaut, wo die Kinder Platz nehmen durften, um den Geschichten vom Drachen Kokosnuss zu lauschen. In der Mitte des der Sitzflächen befand sich ein großes Ei, aus dem der kleine Drache gerade so mit dem Kopf heraus lugte. Birgit Fleiner las Abenteuer aus verschiedenen Büchern vor: der kleine Drache Kokosnuss auf Expedition am Nil, bei den wilden Tieren und der Drache Kokosnuss und der Zauberschüler. Die kleinen Gäste hörten gespannt zu und hatten anschließend viele Fragen.

Auch der Alltag eines Autors wird den Besuchern erklärt

Erwähnenswert sind zahlreiche Original-Illustrationen, die einen Querschnitt durch das Gesamtwerk des Künstlers Ingo Siegner zeigen. Zu sehen sind großformatige Aquarelle aus seinen zahlreichen Büchern.

Auch der Alltag eines Autors wird den Besuchern erklärt. So sieht man Skizzen von einigen seiner Hauptakteure der Bücher, wie etwa Matilda und Oskar, die auf einem Skizzenblock gezeichnet wurden. Dann wurden sie durchgestrichen und noch einmal gezeichnet.

Man erkennt: Ingo Siegner war nicht immer gleich zufrieden mit seinen Illustrationen, sondern machte weiter mit seinen Zeichnungen, bis sie gelungen waren. Die Zuschauer können noch den Abriss des Blockes sehen. Die Bilder der Figuren präsentieren sich mit einer Leichtigkeit, wirken richtig lebendig. Ingo Siegner wurde 1965 in Hannover geboren. Er veröffentlicht hauptsächlich Kinderliteratur. Er studierte Geschichte und Französisch und arbeitete als Kinderbetreuer in einem hannoveranischen Reiseunternehmen. Schon während dieser Zeit begann er zu schreiben und seine Geschichten zu illustrieren. Er lebt heute als freier Autor in Hannover.

Die Ausstellung im Heimatmuseum geht noch bis zum 25. September und kann von Donnerstag bis Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr besucht werden. Die Besucher sollten sich anmelden. Es dürfen nämlich höchstens neun Kinder pro Durchgang erlaubt werden. Am letzten Tag der Ausstellung findet eine Finissage am Nachmittag um 14.15 Uhr statt.

