Der lange Einkaufsabend belebte Krumbach

In den Modegeschäften in Krumbach tummelten sich viele Besucher beim langen Einkaufsabend in der Krumbacher Innenstadt. Zahlreiche Menschen hatten Lust zum Shoppen und Stöbern nach Trends und schönen Kleidungsstücken. Sonst heißt die Aktion der Werbegemeinschaft eigentlich „Lichternacht“ und hat mehr Rahmenprogramm. Wegen der Corona-Pandemie fand die Aktion in abgespeckter Form statt.

Plus Die Krumbacher Innenstadt lud zum Bummeln ein. Was die örtliche Werbegemeinschaft so alles auf die Beine gestellt hatte.

Von Elisabeth Schmid (Text und Fotos)

Freunde und Bekannte treffen und dabei nett und lange einkaufen, das verbinden viele mit dem langen Einkaufsabend in Krumbach. Beim durch die Geschäfte bummeln, schaut man gerne, was die neue Mode zu bieten hat und kann gleich so manches Teil erstehen. Die Krumbacher Werbegemeinschaft hatte die Idee, die „Lichternacht“, die sonst seit ein paar Jahren Anfang Oktober stattfindet, in diesen schweren Coronazeiten etwas abgespeckter zu gestalten. Das ist den Mitgliedern der Werbegemeinschaft gelungen.

Beim Süßwarenstand bleibt fast jeder gerne einmal stehen.

Die Besucher kamen zahlreich und waren sehr froh wieder eine Veranstaltung in ihrer Stadt besuchen zu können. Die beiden großen Modehäuser in Krumbach hatten viele Kunden. Die Verkäuferinnen von Mode Wiedemann hatten viel zu tun, den Andrang auf die großen Verkaufsräume zu verteilen. Denn die Abstandsregeln mussten natürlich gewahrt werden. Vor dem Geschäft verweilten die Besucher, bei Kerzenschein und einem Getränk. Viele männliche Begleiter der Einkäuferinnen machten es sich vor dem Geschäft gemütlich. Die Temperaturen waren auch noch in den späten Abendstunden angenehm und mild.

Bei Mode Obermeier unterhielt eine Showtanzgruppe zu Boogie-Woogie-Weisen die Besucher mit ihren Einlagen.

Durch Krumbachs Straßen schlendern

Die Menschen schlenderten entspannt durch Krumbachs Straßen und ruhten sich an den Imbissständen, die einige Gaststätten aufgebaut hatten, aus, um sich zu stärken. Bei Glühwein und Leckereien ließ es sich gemütlich aushalten. Die Gaststätten und auch die Eisdielen waren gut besucht.

Auf ihren Mund-Nasen-Bedeckungen haben die Mitarbeiter eines Reisebüros ein besonderes Lächeln.

Ein Stand der AOK informierte über die Arbeit der Krankenkasse.

Boogie-Woogie für die Besucher in Krumbach

In magisches Licht getaucht war das ehemalige Schulhaus unterhalb der Michaelskirche, das eine Parfümerie beherbergt.

Im Modehaus Obermeier war eine Rock ‘n’ Roll- und Boogie Woogie-Tanzgruppe aus Memmingen vor Ort. Brigitte Obermeier, die Inhaberin des Modegeschäftes, hatte die Gruppe zur Freude der Gäste in ihre Räume eingeladen. Die Tanzgruppe legte mehrmals am langen Einkaufsabend eine flotte Einlage zu den schmissigen Boogieweisen aufs Parkett. Die Besucher waren begeistert und applaudierten kräftig. Es war ein reges Treiben auf Krumbachs Straßen. Groß und Klein genossen den schönen langen Einkaufsabend.

Kerzen sorgten in Krumbachs Innenstadt für heimelige Stimmung.

Roland Kohlroß aus Breitenthal war mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn Robin unter den Besuchern. „Ich bin höchst erfreut darüber, dass Krumbach immer wieder ein Event auf die Beine stellt. Die Lichternacht war unter anderem stets ein Erlebnis. Aber auch so freuen wir uns, wieder raus zu können und ein bisschen gesellschaftliches Leben zu haben“, sagte der Besucher stellvertretend für die vielen Bummelnden im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings ist er auch der Meinung, dass die Krumbacher Innenstadt Fußgängerzone werden sollte. So, meint er, wäre es für die Fußgänger und auch für die Geschäfte viel gemütlicher und ertragreicher.

Im Krumbacher Filmtheater wurde vor dem Spielfilm und der Werbung an diesem Abend ein kleiner Film über die Arbeit der Werbegemeinschaft gezeigt.

