Der rote Kardinal und das blaue Schweinchen

Heute erzählt Maureen Dalton, Hebamme am Krumbacher Krankenhaus

Von Elisabeth Schmid

Glück? Allein das Wort hat die Menschen über die Zeiten hinweg fasziniert. Viele verbinden Glück mit einem speziellen Glücksbringer. Diese Thematik greifen wir in unserer Serie auf. Heute: Maureen Dalton, Hebamme am Krumbacher Krankenhaus.

Maureen Dalton hat gleich zwei Glücksbringer. Einen hat sie schon seit 30 Jahren. Es ist ein knallroter kleiner Stoffvogel, der Kardinal. Der Kardinal ist ungefähr so groß wie ein Specht und er ist der Nationalvogel von North Carolina.

Maureen Dalton arbeitet seit 1990 als Hebamme am Krumbacher Krankenhaus. Sie wurde am 27. August 1956 in Summet in New Jersey geboren. Ihr Vater war Amerikaner ihre Mutter Deutsche. Mit vier Jahren ging sie mit ihrer Mutter und der Schwester zurück nach Deutschland in die Oberpfalz. In Schwendorf besuchte sie die Schule. Nach der Realschule machte sie eine zweijährige soziale Grundausbildung. Bei dieser Ausbildung konnte sie in verschiedene Berufsrichtungen reinschnuppern etwa im Krankenhaus, einem Kinderheim oder in der Altenpflege.

Mit Kindern arbeiten das wäre was, dachte Maureen und entschloss sich zur Ausbildung als Hebamme, die sie in Erlangen absolvierte. Anschließend arbeitete sie in einer Klinik in Schweinfurt, bevor sie für zwölf Jahre nach Amerika ging. Sie arbeitete als Barkeeper und Bedienung und lebte in North Carolina, in Charlotte im County „Mecklenburg“. „Es war eine schöne Zeit, man kam mit vielen Menschen zusammen und ich lernte auch viele Freunde kennen“, erinnert sich Dalton.

Nach den zwölf Jahren hatte sie die Chance, in ihrem Beruf in Deutschland zu arbeiten. Freunde, die sie während ihrer Ausbildung kennengelernt hatte, arbeiteten in Krumbach und dort suchte man Hebammen. So kam sie nach Mittelschwaben. „Der Abschied von den Freunden aus North Carolina fiel mir schon ein wenig schwer, erzählt sie. „Am Abend der Abschiedsparty, ich trug eine weiße Bluse, kackte ein Vogel auf meine Schulter. Das bringe Glück, meinten meine Freunde. Zum Abschied schenkten sie mir dieses schöne, rote Stofftier, den Kardinal. Er ist der Nationalvogel von North Carolina und sollte mich immer an die Zeit hier in den USA erinnern“, sinniert Maureen Dalton und wird ein wenig wehmütig. Die Arbeit an der Klinik in Krumbach macht ihr große Freude.

1995 wurde ihre Tochter geboren. Sie macht ebenfalls eine Ausbildung zur Hebamme. In der zweiten Klasse der Grundschule schenkte ihre kleine Tochter ihr ein selbstgetöpfertes Schwein, es war blau angemalt. Das Schweinchen ist immer bei ihr. Der Vogel und das Schwein stehen jeweils auf Fensterbrettern in der Wohnung.

Maureen liebt die Unabhängigkeit in ihrem Beruf, sie arbeitet bereits in der Geburtsvorbereitung mit den Schwangeren. Oft dann auch im Kreißsaal und daheim bei den Frauen bei der Nachbehandlung. Sie ist die Erste die das Baby untersucht, bei der U1, es misst, es wiegt und säubert. Sie hat während der Jahre in Krumbach rund 2500 Babys auf die Welt geholfen. Freizeit verbringt sie mit ihrem Lebensgefährten. Sie reist gerne, auch in die USA, wo sie Kontakt zu den Freundinnen hält. Mit ihren zwei Hunden geht sie viel raus. Maureen fährt Fahrrad, macht Yoga und liest gerne Thriller und geschichtliche Romane.

Ihre beiden Glücksbringer haben ihr geholfen, zufrieden und glücklich zu sein. Der Kardinal erinnert sie an die schöne Zeit in Amerika und das Schweinchen, ein Muttertagsgeschenk, ist ihr besonders wichtig, da es von der Tochter ist.

