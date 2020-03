08:00 Uhr

Des Königs Visionen erfüllte ein Bauernsohn aus Schönebach

Wie Albert Stuhler aus „Leutstetten“ ein bayernweit einmaliges Mustergut machte.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Über den „Millibauer und seine Topfnresl“ spotteten die Zeitgenossen. Gemeint waren Ludwig III. , Bayerns letzter König, und Königin Marie Therese. Was dem Monarchen, der von 1913 bis 1918 regierte, seinerzeit viel Häme eintrug, es würde ihm heute großen Respekt verschaffen.

Er interessierte sich wenig für das Militär und die höfische Repräsentation, seine große Vorliebe galt der Landwirtschaft und der Pferdezucht. Schon 1875 hatte der bayerische Prinz Schloss Leutstetten samt dem zugehören landwirtschaftlichen Gut in der Nähe des Starnbergers Sees erworben und erweiterte das Gut durch Zukäufe. Auf einer Fläche von der Größe des Tegernsees wollte Prinz Ludwig neue Maßstäbe setzen bei Ackerbau, Viehhaltung, Fischzucht und der Veredelung von Pferden. Einen König, der sich für Ertragssteigerung beim Anbau von Getreide, für Tbc-freie Ställe, Zuchtvieh und Kindermilch engagierte, den bedachten die Untertanen damals mit Kopfschütteln und mit Spott.

Der wichtigste Mann für die Verwirklichung der königlichen Pläne und Visionen war sein Gutsverwalter in Leutstetten , der königliche Ökonomierat Albert Stuhler. Er wurde am 18. Oktober 1852 als zweites der insgesamt 13 Kinder des Landwirts Johann Georg Stuhler und seiner Frau Johanna in Schönebach geboren. Albert Stuhler war begabt und strebsam.

Sterbebild von Albert Stuhler (mit falschem Geburtsdatum) aus dem Archiv von Anton Welzhofer. Bild: Dr. Heinrich Lindenmayr

Nach der Volksschule absolvierte er mit weit überdurchschnittlichem Erfolg die Kreisgewerbeschule in Augsburg und arbeitete anschließend auf dem bäuerlichen Anwesen der Eltern. Wer seinerzeit studieren wollte, der sollte als Einjährig-Freiwilliger den Militärdienst geleistet haben. Zum frühest möglichen Zeitpunkt trat Albert Stuhler am 15. März 1870 als 17-Jähriger den Dienst beim Kgl. 3. Infanterie-Regiment in Augsburg an. Vier Monate später begann der Deutsch-französische Krieg. Stuhler nahm an den Schlachten von Beaumont , Sedan , Artenay und Orleans teil, wurde mehrfach dekoriert und am 11. Februar 1981 zum Unter-Leutnant, am 1. August zum 1871 Premier-Leutnant befördert. Von 1871 bis 1873 studierte er Landwirtschaft in Weihenstephan. Wieder zählte er zu den besten Absolventen seines Jahrgangs. Unmittelbar nach dem Studium trat er die Stelle des Gutsverwalters bei Josef Sturm in Weichs , Bezirk Garmisch , an. 1876 wurde er Guts- und Brauereiverwalter beim Fürsten Alexander von Cantacuzino in Wackerstein. Seine dritte Stelle trat er 1881 an, als er zum Verwalter des Guts Leutstetten bestellt wurde.

Verwalter bis zu seinem Tod 1918

Dass Albert Stuhler hier hervorragende Arbeit geleistet hat, dafür sprechen mehrere Indizien. Leutstetten hatte bald den Ruf eines bayerischen Musterguts. Albert Stuhler blieb hier Verwalter bis zu seinem Tod im Jahr 1918. Einige Jahre zuvor, 1910, erhielt er den Verdienstorden von heiligen Michael IV. Klasse. Eine bedeutende Tat hängte Albert Stuhler buchstäblich nicht an die große Glocke. Er stiftete im Jahr 1910 die 14 Tonnen schwere Glocke für den Kirchturm seiner Heimatgemeinde. Dies geht aus einer Niederschrift hervor, die Ortspfarrer Josef Bechler anfertigte, als am 5. Februar 1942 die beiden Glocken aus dem Turm der Schönebacher Kirche zu Kriegszwecken entfernt wurden.

Themen folgen