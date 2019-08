vor 2 Min.

Deutscher Meister mit 16: Luca Baumann aus Bayersried ist König der Modellflieger

Ausnahmepilot Luca Baumann ist Deutscher Meister im Jet-Kunstflug – mit nur 16 Jahren. Er steuert Modellflieger, die bis 390 Stundenkilometer schnell werden.

Ein Auto darf er noch nicht fahren. Dafür steuert der 16-jährige Luca Baumann aber bereits Modell-Jets, die eine Spitzengeschwindigkeit von 390 Stundenkilometern erreichen. Und das sehr erfolgreich: Der aus Bayersried, einem Ortsteil von Ursberg, stammende Baumann ist vor Kurzem Deutscher Meister im Jet-Kunstflug, der Königsklasse des Modellflugs, geworden.

Der MSC Condor Birkenfeld (Nahe) war Austragungsort der Wettkämpfe. Baumann, der sich bereits seit seiner Kindheit mit Modellflug beschäftigt und für den Mittelschwäbischen Luftsportverein (MLV) Krumbach startet, galt trotz seines Alters als einer der Favoriten auf den Titel.

Eine große Herausforderung für die Jet-Piloten war die Lage des Flugplatzes Birkenfeld. Rund 550 Meter entfernt standen fünf sich drehende Windkraftanlagen. Zwischen ihnen hindurch mussten die Figuren teils hindurch geflogen werden. Die Vorgaben für die Figuren sind streng, die Reihenfolge genau festgelegt. Bei jeder kleinsten Abweichung bekommt der Pilot auf die Figur einen halben Punkt Abzug. Pro Flug gab es fünf Punktrichter, die sich direkt hinter dem Piloten platzierten.

Luca Baumann musste den dritten Durchgang gewinnen

Schließlich war es soweit und Luca Baumann brachte seine Tomahawk Futura V2 mit einer Spannweite von 2,5 Metern und einer Rumpflänge von 2,7 Metern an den Start. Sein erster Durchgang war gut, er lag auf Platz zwei. Am Nachmittag war er dann mit dem zweiten Durchgang dran. Der Wind blies sehr stark, aber Baumann Luca konnte seinen Flug nochmals verbessern. Am Abend des ersten Tages lag Luca mit 1000 Punkten in Führung, der Zweitpalzierte lag mit 999.9 Punkten direkt dahinter, der Dritte hatte 998 Punkte. Um Deutscher Meister zu werden, musste der Bayersrieder am Folgetag als nochmals alles geben und den dritten Durchgang gewinnen.

Die Aufregung war groß, auch bei Mutter Silke Baumann, mit der der junge Pilot bei Meisterschaften ein eingespieltes Team bildet. Doch Baumann behielt die Nerven und konnte sich am Ende dieser Meisterschaft mit 16,4 Punkten Vorsprung den Titel als Deutscher Meister im Jet-Kunstflug sichern.

Anschließend erhielt das Ausnahmetalent vom Deutschen Modellflugverband (DMFV) die silberne Leistungsnadel. Das nächste Ziel hat sich der junge Pilot schon gesetzt. Ab 2020 wird Baumann auch international an Meisterschaften teilnehmen. (zg)

