Deutscher Mühlentag in der Hammerschmiede Naichen

Am Pfingstmontag kann man die mit Wasserkraft betriebene Turbine besichtigen

Technikgeschichte hautnah miterleben können Besucher der Hammerschmiede Naichen am 10. Juni von 13 bis 17 Uhr. An diesem Tag öffnet, wie jedes Jahr am Pfingstmontag, das historische Gebäude zum Deutschen Mühlentag seine Tore. Die Besucher können dem Schmied bei der Arbeit zusehen, wenn er das Eisen am offenen Feuer zum Glühen und unter seinen geschickten Hammerschlägen in Form bringt. Auch wird – sofern es der Wasserstand zulässt – die historische, mit Wasserkraft betriebene Turbine mit Transmission gestartet und der Schmied nimmt den Krafthammer in Betrieb.

Uralte Schmiede von Serafin Stocker zu sehen

Die Werkstatteinrichtung des letzten Hammerschmieds Serafin Stocker jun. (1900-1982) mit Esse, Amboss und Werkzeug ist im Originalzustand zu sehen, ebenso die darüberliegende Schmiedewohnung. Besichtigt werden kann auch ein modernes Kleinkraftwerk, das Strom ins öffentliche Netz einspeist.

Um 15 Uhr wird im benachbarten Stockerhof eine Führung durch die Sonderausstellung „Verlockungen: Genussmittel und Werbung früher“ stattfinden. Sie beleuchtet die Anfänge der Warenwerbung und den Beginn der Konsumgesellschaft (wie sie heute existiert). Mit zunehmender Industrialisierung wurden Genussmittel für viele erschwinglich: Firmen entwickelten Markenprodukte und bewarben sie mit verführerischen Versprechungen, Kaffee, Schokolade, Kakao, Spirituosen und Tabakwaren suchten Kundschaft. Verpackungen aus bedrucktem Blech sowie Werbeaufsteller aus einer Privatsammlung, schönes Geschirr und spezielle Geräte bieten nostalgische Einblicke in historische Genusswelten.

Mitmachstationen laden zum Rätseln und Entdecken ein

Kleine und große Besucher können in der Ausstellung selbst aktiv werden und ihr Wissen über Genussmittel testen. Spannende Mitmachstationen laden zum Miträtseln und spielerischen Entdecken ein.

Damit an diesem Tag auch das leibliche Wohl der Besucher nicht zu kurz kommt, bietet das Museumsteam Kaffee und Kuchen an. (pm)

