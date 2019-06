vor 55 Min.

Deutscher U 23-Meister: Dreispringer Walschburger will in nationale Spitze

Paul Walschburger holt souverän die deutsche Meisterschaft der Junioren und fährt zur EM. Jetzt will der Krumbacher Dreispringer endlich bei den Herren durchstarten.

Von Alexander Sing

Der letzte Sprung. Die letzte Chance, die Norm für die Europameisterschaft zu erreichen. Dreispringer Paul Walschburger animiert die Zuschauer, ihn anzufeuern. Unter rhythmischem Klatschen läuft der Krumbacher an, springt einmal, zweimal, dreimal. Dann landet er im Sand, springt gleich wieder auf und läuft weiter. Erst schaut er ein bisschen skeptisch in die Grube, wo die Wertungsrichter gerade seine Weite messen. Aber Sekunden später, als seine Weite auf der Anzeigentafel erscheint, breitet Walschburger jubelnd die Arme aus, verbeugt sich amüsiert und läuft dann mit breitem Grinsen zu seinen Fans, wo er sich gebührend feiern lässt.

All das zeigt ein Video auf dem Portal leichtathletik.de, auf dem der Triumph des Krumbachers festgehalten ist. Denn der Sprung bedeutet nicht nur den deutschen Meistertitel in der U 23 für den Dreispringer. Im Gegenteil, seine Konkurrenz hatte er schon in den vorherigen Durchgängen souverän hinter sich gelassen. Die 15,96 Meter bedeuten für den 21-Jährigen auch eine neue persönliche Bestleistung und die erstmalige Qualifikation für die U 23-Europameisterschaft, die Mitte Juli im schwedischen Gävle stattfindet.

Walschburger fährt zur U 23-Europameisterschaft nach Schweden

Auch eine Woche später bewegt Paul Walschburger noch der Triumph von Wetzlar. „Es war schon emotional für mich. Ich bin der Qualinorm die ganze Saison hinterhergelaufen. Dass es dann im allerletzten Moment klappt, war schon was Besonderes.“ Tatsächlich war die deutsche Meisterschaft der letzte offizielle Wettkampf, um die Norm zu erreichen. Ob es der 21-Jährige auch auf anderem Wege nach Schweden geschafft hätte, ist ungewiss.

Entsprechend war der Druck hoch im sechsten und letzten Durchgang. Den nationalen Titel hatte er sich zuvor bereits gesichert, konnte als einziger Teilnehmer fünf gültige Versuche vorweisen. Der Zweitplatzierte Christoph Garritsen (Bayer Leverkusen) kam auf 15,06 Meter, Walschburger hatte diese Weite bereits im zweiten Versuch überboten (15,16 Meter). Doch für die EM-Norm von 15,95 Metern musste noch mal eine Schippe drauf. „Ich denke im Wettkampf über so was nicht nach“, erzählt der Krumbacher, der für die LG Stadtwerke München startet. „Ich versuche, mich an die Sachen zu erinnern, die ich umsetzen will. Ich kümmere mich um technische Feinheiten, versuche, meine Energie hochzupushen.“ Beim Gedanken an die Drucksituation, das so wichtige Ziel, meint der 21-Jährige, würde er nur verkrampfen und die Konzentration verlieren. Und das kann in einem technisch so anspruchsvollen Sport wie dem Dreisprung alles zunichtemachen.

Walschburger will auch bei den Herren in die deutsche Spitze

Walschburgers Trainer Richard Kick sprach gegenüber der Süddeutschen Zeitung von einem „Nervenkampf“ im Vorfeld der Meisterschaft. Zweifel und Unsicherheiten hätten seinen Schützling nach dem unglücklichen zweiten Platz im Vorjahr begleitet. Diesmal habe er sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, lobte der Coach. Und der feststehende Sieg vor seinem letzten Sprung habe dann Adrenalin freigesetzt. „So ein Sprung kann eine ganze Saison retten.“

Für Walschburger ist die kommende Europameisterschaft aber nur ein Saison-Höhepunkt. Der zweite steht Anfang August in Berlin an: die deutsche Meisterschaft der Herren. Der 21-Jährige will nun endlich auch im Erwachsenenbereich angreifen. „Von den Bestleistungen her bin da auch vorne mit dabei. Bei Wettkämpfen konnte ich das aber bisher nie abrufen.“ (Siehe auch: Walschburger enttäuscht in Nürnberg )

Eine Medaille im Berliner Olympiastadion sei zwar nicht unbedingt das Ziel. Wichtiger ist Walschburger das Erlebnis – am 3. und 4. August finden in der Hauptstadt zeitgleich zehn deutsche Meisterschaften statt. Und er möchte abrufen, was er eigentlich schon länger kann. Und sich so in die nationale Spitze vorarbeiten.

