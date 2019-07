vor 56 Min.

Die Abschluss-Schüler hinterlassen Lücken

17 Schüler, die in ihrer Gesamtnote eine Eins vor dem Komma erreichten, wurden geehrt. Unser Foto zeigt sie zusammen mit Schulleiter Rudolf Kögler. Von 79 Schülern waren es 17, unter ihnen 15 Mädchen.

Abschlussfeier an der Realschule Krumbach. Im Orchester und der Gruppe Folki braucht man Nachwuchs

Dieser Abend gehörte den Absolventen: eleganten jungen Damen in Abendkleidern, jungen Herren im Anzug – einige auch in der Lederhose. Man spürte, dass sie stolz sind auf ihren Abschluss und man merkte, wie sie dabei sind, auf etwas Neues zuzugehen.

Diese Aufbruchstimmung nahm das Schulorchester in der voll besetzten Aula der Realschule Krumbach mit „Pirates Of The Carribean“ auf. Kraftvoll der Sound, man glaubte die Freude auf die Entdeckung neuer Ufer zu spüren und zu ahnen, dass der Horizont weiter wird.

Gefeiert wurde nun aber das Erreichte. „Der Realschulabschluss – das ist das Ziel, auf das ihr mit maximalem, vielleicht auch maximal ökonomischem Einsatz hingearbeitet habt“, wandte sich Realschuldirektor Rudolf Kögler an seine Schüler und wohl auch an seine „Pappenheimer“. Aber wer weiß, nicht selten können auch diese im Berufsleben die Kräfte mobilisieren, die sie auch an der Schule vorwärtsgebracht hätten.

Natürlich wurden an diesem Abend die Leistungen der Schüler, die über das erwartbare Maß hinausgingen, besonders gefeiert. Wie wichtig die Entwicklung von sozialen Kompetenzen an der Realschule ist, wurde auch durch die Verleihung des „Realschul-Award“ der Raiffeisenbanken deutlich. Sabine Turek, von der Raiffeisenbank Schwaben Mitte, verlieh ihn der Schülersprecherin Salome Behrends für ihr großes Engagement. Salome hatte in ihrer Rede zuvor die Offenheit von Schülern und Lehrern füreinander betont.

Schwungvoll erklang nun der „Bozener Bersteigermarsch“ und an den vielen in Abendkleid oder Anzug gekleideten Musikern wurde deutlich, dass sich das Schulorchester nun anstrengen muss, um die entstehenden Lücken im folgenden Jahr zu füllen.

Geehrt wurden auch die Lerntutoren für die 5. Klassen, die Mediatoren, die so manchen Streit geschlichtet hatten, die zu Schulwegbegleitern ausgebildeten „Coolrider“, die Sanitäter und Mitglieder der SMV – unverzichtbar, wenn es um die Organisation des Schullebens ging. Sie alle machen nun Platz für Jüngere. „Jetzt, wo alles passt, müssen wir wieder Neue so weit bringen“, hörte man eine Lehrerin flüstern.

Die beliebte „Folki“, die an diesem Abend zwei Auftritte hatte, wird wohl mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben.

Dann kam die Ehrung von 17 Schülern, die in ihrer Gesamtnote eine Eins vor dem Komma erreichten. Von 79 Schülern waren es 17, unter ihnen 15 Mädchen. „Ich möchte auch einmal so verabschiedet werden!“, hörte man immer wieder unter den Schülern. Gut so, so eine Veranstaltung soll schließlich auch Ehrgeiz wecken.

Noch spannender – obwohl die Ergebnisse schon bekannt waren – wurde es, als die Zeugnisse überreicht wurden. Gleichzeitig verabschiedeten sich die ehemaligen Zehntklässler von ihren Klassleitern und gaben so manch amüsantes „Insiderwissen“ zum Besten.

„Man muss lernen, was zu lernen ist, und dann seinen eigenen Weg gehen.“, machte Rektor Kögler nach einem Spruch von G. F. Händel den Absolventen Mut, sie selbst zu sein. Und er lud sie auch ein, ihre alte Schule wieder zu besuchen. Unter den Gästen war ein Ex-Schüler, der vor 37 Jahren hier den Abschluss gemacht hatte: Auch Bürgermeister Hubert Fischer hat gute Erinnerungen an seine Realschulzeit. (zg)

Themen Folgen