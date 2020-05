Die Bäder öffnen!

Wie die Sicherheit der Badegäste auch in Corona-Zeiten gewährleistet werden kann.

Zugegeben: Der Verfasser ist ein richtiger „Fan“ des Krumbacher Freibads und er vermisst den Gang ins Bad gerade sehr. Eine solche „Fanperspektive“ bremst in Kommentaren ja bekanntlich mitunter einen unvoreingenommenen, nüchternen Blick auf die Dinge etwas aus. Aber auch derjenige, dem das Thema Freibad weniger am Herzen liegt, wird sich den Argumenten von Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer für eine Öffnung des Bades kaum verschließen können.

Andere Bundesländer sind hier bereits Vorreiter, die Bäder in Nordrhein-Westfalen und Berlin sollen schon vor Pfingsten wieder öffnen. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) hat wiederholt betont, dass Corona-Viren durch chloriertes Wasser sicher abgetötet würden. Zudem verfügt das Krumbacher Freibad über eine große Liegefläche von 2,7 Hektar.

An den meisten Tagen des Sommers, an denen sich der Besucherandrang im Freibad eher in Grenzen hält, würde es mit der Einhaltung des Mindestabstands ohnehin keine Probleme geben. Und an heißen Tage bestünde sicherlich die Möglichkeit, den Besucherstrom beispielsweise durch Kontingente und eine zeitliche Staffelung zu kontrollieren.

Besser kontrollierbar als an Weihern

Insgesamt erscheinen die Abläufe in einem Freibad schlichtweg übersichtlicher als an Weihern und Seen. All das spricht dafür, die Freibäder bald zu öffnen. Dass dies den Schreiber dieser Zeilen, einen alten „Fan“ des Bades, natürlich auch persönlich sehr freuen würde, bedarf keiner weiteren Erklärung.

Themen folgen