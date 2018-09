01.10.2018

Die Besten wurden geehrt

Im Wettbewerb des Handwerks durchgesetzt

Augsburg Die nächste Generation – unter diesem Motto stand die schwäbische Abschlussfeier des Leistungswettbewerbs des deutschen Handwerks. 56 junge Handwerker, die es auf das Siegerpodest geschafft hatten, schritten über einen roten Teppich zur Bühne, um ihre Ehrung entgegenzunehmen. Dabei unter anderem der Stuckateur Philipp Holzbock aus Thannhausen (Holzbock/Thannhausen), Baumaschinenmechatroniker Nikolas Mayr aus Kutzenhausen (Schuster/Aichen) und Friseurin Andrea Strobel (Martinas Meyer und Marks Friseure/Krumbach).

In einem spannenden Wettbewerb hatten sie sich gegenüber Kollegen aus ganz Schwaben durchgesetzt und können sich nun in ihrem Gewerk „die Besten“ in Schwaben nennen. Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben (HWK) gratulierte in seiner Begrüßung und lobte das Engagement der Kammersieger: „Sie zeichnen sich durch Motivation, Einsatz und Kreativität aus. Hervorragende Ausbilder, die tolle Vorbilder sind, haben in Ihnen die Begeisterung und Leidenschaft für das Handwerk geweckt. Jetzt stehen die Chancen gut, dass aus jungen talentierten Lehrlingen Handwerker der Spitzenklasse werden. Genau solche Fachkräfte braucht unser Wirtschaftszweig in der Zukunft.“ Hans-Peter Rauch, Präsident der HWK Schwaben, lobte Trainingsfleiß, Können, Siegeswillen und Durchhaltevermögen. (pm)

Themen Folgen