Die Billenhauser interessiert das Sportzentrum Krumbach auch

Rechtzeitig zur Bürgerversammlung wurde auch der Aufzug im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Billenhausen wieder buchstäblich in Fahrt gebracht.

Sanierung oder Neubau? Diese und andere Fragen bewegen die Krumbacher Stadtteilbewohner. Für das neue Bürgerheim wird aktuell ein Hausmeister gesucht.

Von Thomas Niedermair

Um sich von Bürgermeister Hubert Fischer über die aktuelle Entwicklung von Krumbach und den Stadtteilen informieren zu lassen, kamen gut 50 Besucher ins neue Dorfgemeinschaftshaus im Stadtteil Billenhausen. Und gleich zu Beginn der Veranstaltung war in dem Gebäude, das vom Kindergarten St. Leonhard, von den Billenhauser Schützen, dem örtlichen Musikverein und anderen Vereinen genutzt wird, ein Erfolg zu vermelden, denn „gerade rechtzeitig zur Bürgerversammlung geht nun auch der Aufzug wieder“, wie Fischer mitteilte und wovon sich die Anwesenden selbst überzeugen konnten.

In seinem Bericht, den er mit Bild- und Zahlenmaterial präsentierte, verwies Fischer zunächst auf den Anstieg der Krumbacher Einwohnerzahl (derzeit rund 13700). Der Zuzug „in unsere offensichtlich nette Gegend“ bringe einerseits mehr Steuereinnahmen, andererseits aber auch Probleme. Viele städtische Maßnahmen seien nötig, um dem steigenden Bedarf an Wohnungen, Kindergärten und Schulen entsprechen zu können. Während sich die Finanzen der Stadt, nicht zuletzt dank steigender Gewerbesteuereinnahmen und der „verlässlichen Größe Einkommensteuerbeteiligung“, positiv entwickelt hätten, auch, wenn die Kreisumlage 2019 gestiegen sei, sei die personelle Situation, was die Beschäftigten der Stadt betreffe, aktuell nicht einfach. „Wir könnten Leute einstellen, aber 19 Stellen sind zurzeit nicht besetzt“, brachte Fischer diesbezüglich sein Bedauern zum Ausdruck.

Er wies die Billenhauser darauf hin, dass „durch die Überführung tatsächlich erwirtschafteter Beträge vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zum Beispiel dieses Bürgerhaus ermöglicht werden konnte“. Wenn in die Zukunft investiert werde, könne man nicht von „schlechten Schulden“ sprechen, meinte Fischer, als er sich der Schuldenentwicklung von 1998 bis 2019 widmete. „Das Dorfgemeinschaftshaus müssen die Nutzer jetzt mit Leben füllen“, ergänzte Stadtarchitekt Tobias Handel. Die Stadt bemühe sich, einen geeigneten Hausmeister für das Gebäude zu finden.

Markterkundung für Glasfaserausbau in Billenhausen

Stefan Natterer informierte über den aktuellen Stand beim Breitbandausbau und beantwortete Fragen zum Internet. Für Hirschfelden habe man den Förderbescheid erhalten, für Billenhausen „werden wir im Rahmen einer Markterkundung schauen, wo ein Mehr an Förderung möglich ist“ und wie der Stadtteil Förderchancen für Glasfaser nutzen könne.

Dann ging Fischer auf die beschlossene Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in Niederraunau ein und betonte, dass es für ihn bei der Innenentwicklung von Gemeinden wichtig sei, „alte Häuser möglichst zu erhalten und durch neue Wohnteile zu ergänzen“.

Durch die Veränderungen in der Karl-Mantel-Straße in Krumbach und speziell im Umfeld des Wasserschlosses sei die Nachfrage nach alten Immobilien wieder gestiegen. Auch der Landkreis habe viel investiert, betonte Fischer und nannte beispielhaft den Neubau der FOS/BOS, von OP-Sälen und einem Ärztehaus sowie die Sanierung von Grundschule und Gymnasium.

Gefragt, wie sich das Bauvorhaben des Drogeriemarktes Müller auf dem Scheppach-Gelände auf die für Besucher des Ärztehauses ohnehin schon schwierige Parkplatzsituation auswirke, meinte Fischer, dass ein solch großes Projekt daran nicht scheitern solle. Er dokumentierte mit Bildbeispielen aktuelle und künftige Maßnahmen zur Straßensanierung und Erneuerung von Bahnübergängen, den Neubau am Hopfenweg (mit 21 Wohnungen) und die Bemühungen der Stadt, Bauplätze zu kaufen und für Bauwillige zur Verfügung zu stellen.

Mit Stolz erfülle es ihn, dass bei den Neubauten am Blockhausberg die Firsthöhe eingehalten werde. Auch die Pflanz-, Grün- und Blühflächen in Krumbach thematisierte Fischer und warb dafür, auch verblühte Flächen stehen zu lassen. Bezüglich des Schulsportzentrums, das auch bei der Bürgerversammlung Billenhausen eine wichtige Rolle spielte, fragte Fischer: „Wollen wir eine risikoreiche Sanierung oder den Ersatzneubau?“ Die Gesamtkosten für den seiner Ansicht nach nötigen Neubau, „weil das Gebäude nicht mehr den allgemeinen Regeln der Technik entspricht“, würden 30,35 Millionen Euro betragen. Auch, wenn momentan „eine merkwürdige Zurückhaltung herrsche, sobald es um das Zahlen für Kinder- und Schwimmerbecken gehe, hoffe Fischer, dass der Eigenanteil der Stadt (14 Millionen Euro) noch sinken werde.

Was soll mit der alten Schule in Billenhausen geschehen?

Die Wortmeldungen der Bürger bezogen sich auf aktuell ungenutzte Bauplätze, auf die alte Schule in Billenhausen, auf die Höhe des neuen Gebäudes auf dem Scheppach-Areal, auf die Parkplatzsituation in Krumbach und nicht zuletzt auf das Schul- und Sportzentrum. So wurde etwa nach dem genauen Preis einer Generalsanierung gefragt, worauf Handel antwortete, dass es hierzu keine exakten Zahlen gebe, aber von etwa 25 Millionen Euro ausgegangen werden könne. Ein Bürger wollte wissen, ob auch bei einer Sanierung eine Bezuschussung durch den Kreis möglich wäre, was von Handel bejaht wurde. Ein weiterer Frager verwies auf die in Buchloe erfolgte Sanierung und meinte, dass es sinnvoll wäre, auch für eine Altbausanierung einen Kostenvoranschlag zu machen. Nach den Kosten für den Abbruch gefragt, sagten Handel und Fischer, dass diese „zwei Millionen Euro betragen, aber bereits in den 30 Millionen beinhaltet sind“. Ein Bürger meinte, dieses Thema sei nicht für ein Bürgerbegehren geeignet, wozu ihm Fischer beipflichtete.

Zuletzt wurde – nach einer insgesamt sachlich geführten Diskussion – dem Stadtrat Claus Brückmann gedankt, da er sich in vielfacher Hinsicht für das Billenhauser Dorfgemeinschaftshaus und den neuen, optisch ansprechenden Kindergarten eingesetzt habe. Dem neuen Ortszentrum wünschte Bürgermeister Fischer abschließend, „dass es zu einem Haus wird, in dem die Bürger Billenhausens zusammenfinden“.

