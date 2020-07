vor 50 Min.

Die Eschenallee ist laut Experten nicht zu retten

Jetzt ist das Eschentriebsterben im Markt Neuburg angekommen und hat viele Bäume befallen. Wozu die Fachleute raten

Von Dieter Jehle

Das Eschentriebssterben hat nun endgültig den Markt Neuburg erreicht. „In Langenhaslach müssen die gesamte Eschenallee zum E-Werk und nach und nach auch die Bäume in Verlängerung zur Riedstraße entfernt werden“, teilte jetzt Bürgermeister Markus Dopfer mit.

Laut dem Neuburger Rathauschef habe kürzlich ein Termin mit Tobias Vorwieger vom Forstrevier Krumbach und mit Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde stattgefunden. Das Ergebnis der Begutachtung der Eschen sei eindeutig. „Einige der Bäume müssen wegen bestehender Verkehrsgefährung sofort entfernt werden“, so Dopfer. Er spricht hier insbesondere von der Allee zum ehemaligen E-Werk Langenhaslach. Diese Bäume werden auch nicht mehr ersetzt. „Der Vertreter der Naturschutzbehörde hat angeregt, hier keinen Ersatz mehr vorzunehmen,“ so der Bürgermeister. Sie bilde sozusagen einen Querriegel im Tal und bringe insbesondere für die Vogelwelt keinen Nutzen.

Anders verhalte es sich bei den absterbenden Eschen in der Verlängerung zur Riedstraße. „Sie werden nach und nach entfernt und Bergahorne nachgepflanzt“. Bereits im vergangenen Jahr mussten einige Eschen am nördlichen Ortseingang in Neuburg aus Richtung Langenhaslach abgeholzt werden. Das Eschentriebssterben wird durch einen Pilz verursacht. In Bayern wurde die Krankheit erstmals im Herbst 2008 beobachtet und seither ist eine zunehmende Krankheitsausbreitung im gesamten Freistaat festzustellen. Die Krankheit komme quasi in ganz Europa vor, sagen die Experten.

